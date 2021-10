ITALIA 1 – “ LE IENE ” * MARTEDÌ 5 OTTOBRE: « ZLATAN IBRAHIMOVIĆ – LA VICENDA DI DAYANE MELLO – LO SCHERZO A GIULIA DE LELLIS »

Domani, martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, la prima puntata de “Le Iene”, con Nicola Savino, le voci irriverenti de la Gialappa’s Band e con Elodie, per una sera protagonista alla conduzione dello show.

Nella puntata, l’incontro di Stefano Corti con il campione Zlatan Ibrahimović che domenica ha spento 40 candeline. Il giocatore è stato al gioco e in maniera divertente ha risposto alle domande dell’inviato, ripercorrendo le sue frasi cult, quelle che lo hanno reso celebre, e improvvisandone di nuove. Corti gli ha poi consegnato la maglietta con il logo della trasmissione come augurio per il suo infortunio e per l’avvio della nuova stagione calcistica.

Roberta Rei vola in Brasile per capire qualcosa di più sulla vicenda che ha colpito in questi giorni Dayane Mello, la modella brasiliana già protagonista in Italia del Grande Fratello Vip 2020. Nei giorni scorsi la sua partecipazione nel reality brasiliano “A Fazenda” (il corrispondente italiano de “La Fattoria”, ndr.), ha preso una piega inaspettata dopo che la Mello ha accusato pesantemente di molestie, in diretta tv, il rapper Nego Do Borel, partecipante come lei alla trasmissione. Nego è stato poi squalificato dall’emittente brasiliana, RecordTV, ma, secondo quanto si apprende dallo staff della modella, la produzione le avrebbe impedito di contattare i suoi avvocati e le autorità. L’inviata proverà ad intervenire a favore di Dayane.

Sul tema tamponi a pagamento e sulle parole del ministro della Salute Roberto Speranza che in una delle ultime conferenze stampa ha dichiarato “i tamponi saranno gratuiti soltanto per le persone esenti per ragione sanitarie”, il servizio di Filippo Roma si interroga se sia davvero così. A seguito del nuovo decreto, chi sceglie di non vaccinarsi deve pagare di tasca propria il tampone per viaggi, ristoranti al chiuso, spettacoli, teatri, concerti, stadi, cerimonie e – a partire dal 15 ottobre – anche per lavorare. L’inviato chiederà ad alcuni protagonisti della scena politica attuale se i test da effettuare per accedere alle Camere siano compresi o meno nel pacchetto di benefit e privilegi a disposizione di deputati e senatori. Le risposte saranno contrastanti. Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo aver chiarito il principio del “quello che vale per i cittadini fuori, vale per i deputati dentro”, sostiene che il costo dei tamponi non viene messo a bilancio dalla Camera e che i tamponi sono pagati dall’assicurazione sanitaria degli onorevoli. Al contrario, per il deputato di Italia Viva Luciano Nobili non solo il tampone verrebbe usato da colleghi per ottenere il green pass da esibire per accedere alla Camera, al ristorante e dove richiesto, contandone addirittura 200 a settimana, ma non sarebbe a pagamento.

Nina Palmieri tornerà sulla vicenda di Carlo Gilardi, ricco benefattore di Airuno, cittadina della provincia di Lecco, che da un anno ormai si trova in una RSA. apparentemente contro la sua volontà. L’inviata racconterà tutto quello che è capitato, dall’ottobre del 2020 ad oggi, con un focus sugli ultimi sviluppi giudiziari.

Vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis sarà l’influencer Giulia De Lellis alle prese con la scoperta di un (finto) tradimento da parte del suo fidanzato, Carlo Beretta.

L’intervista singola è al pianista, compositore, autore e produttore multiplatino Dario Faini, in arte Dardust, noto per aver firmato numerosi grandi successi italiani e per aver accompagnato musicalmente anche eventi di richiamo internazionale.

Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.