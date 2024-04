“COFAS“ * ASSEMBLEA GENERALE 2024: « I RAPPRESENTANTI DELLE OLTRE CENTO COMPAGNIE SI INCONTRERANNO A TRENTO – TEATRO S. MARCO IL 14/4 (15.00) »

10.08 - giovedì 11 aprile 2024

Domenica 14 aprile a Trento Filodrammatiche in assemblea. I rappresentanti delle oltre cento Compagnie aderenti alla Co.F.As. si incontreranno al Teatro S. Marco. Doppio impegno, domenica 14 aprile, per i rappresentanti della Compagnie filodrammatiche aderenti alla Co.F.As. che si riuniranno al Teatro S. Marco di Trento per celebrare la 78ª Assemblea generale ordinaria della Federazione, alla quale farà seguito un’Assemblea straordinaria che pone all’ordine del giorno l’approvazione di una serie di modifiche allo Statuto sociale e al Regolamento in conformità con le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

I lavori assembleari, che puntano a tracciare un sintetico bilancio dell’attività svolta dalle Compagnie associate nel corso del 2023 e a porre le basi per la programmazione futura, si apriranno alle ore 15.00 con la relazione del presidente Gino Tarter e, dopo eventuali interventi dei rappresentanti istituzionali, proseguiranno con l’illustrazione del bilancio consuntivo 2023 da parte del segretario amministrativo, Luciano Zendron. Seguirà la relazione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Gilberto Borzaga alla quale seguiranno le votazioni per l’approvazione dei bilanci (consuntivo 2023 e di previsione 2024).

Dopo il dibattito, che consentirà agli associati di esprimere la loro opinione sugli argomenti trattati, l’Assemblea ordinaria si concluderà con la consegna di un Riconoscimento ufficiale Co.F.As. alle Compagnie che, nel corso del 2023, hanno raggiunto un significativo traguardo associativo: cento anni di attività per la Filodrammatica “San Martino” di Fornace e cinquant’anni per la Filodrammatica “Sant’Ermete” di Calceranica, il “Gruppo Amici del Teatro” di Serravalle e “El Filò de la Val Rendena” di Pinzolo. Sarà inoltre consegnato il Premio “Gradimento del Pubblico” allo spettacolo più votato in occasione della 27a. rassegna “La Vetrina del Teatro Co.F.As.”, conclusasi alla metà dello scorso mese di marzo.

All’Assemblea Ordinaria 2024 farà seguito un’Assemblea Straordinaria che sottoporrà ai soci una serie di modifiche allo Statuto dell’Associazione e al relativo Regolamento in conformità con le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

