09.02 - giovedì 11 aprile 2024

Dieter Steger einstimmig als SVP-Parteiobmann-Kandidat nominiert

Bei der jüngsten Sitzung des Landwirtschaftsausschusses auf Landesebene befassten sich die Mitglieder des Gremiums mit der Neuwahl der SVP-Spitze, welche am 4. Mai 2024 im Rahmen der SVP-Landesversammlung erfolgen wird. Alle SVP-Gremien auf Landesebene haben hierbei ein Nominierungsrecht. Auf Vorschlag des Vorsitzenden Siegfried Rinner wurde der Kammerabgeordnete und Bozner Bezirksobmann Dieter Steger einstimmig als Parteiobmann- Kandidat namhaft gemacht. „Dieter Steger verfügt über große parteipolitische Erfahrung und hat in den letzten Jahren als Abgeordneter des römischen Parlaments sowie als Bozner Bezirksobmann viel Einsatz und politisches Geschick bewiesen. Er ist ein Mann des Ausgleichs und daher bestens geeignet die Partei neu aufzustellen und für die anstehende Herausforderungen der nächsten Jahre zu rüsten. Die SVP-Landwirtschaft wird ihn dabei mit ganzer Kraft unterstützen,“ so Rinner.