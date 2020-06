COMUNE DI TRENTO * “ DESTATE I PARCHI “: « L’INIZIATIVA MIRA A PROMUOVERE IL BENESSERE PSICOFISICO E LA SOCIALITà, OLTRE CHE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA »

“ Destate i parchi “: patti di collaborazione per animare in sicurezza. Nell’ambito del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e con l’obiettivo di animare in sicurezza i parchi cittadini, l’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini attivi i suoi giardini, parchi pubblici, strutture sportive a libero accesso e aree gioco per la realizzazione di iniziative ludico/motorie, sportive, ricreative o culturali, a carattere continuativo e rivolte alla cittadinanza, chiedendo in cambio un’attività di pulizia, cura o presidio costante delle aree verdi.

L’iniziativa mira a promuovere il benessere psicofisico, la socialità, il senso di comunità, oltre che a garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste a seguito dell’emergenza sanitaria.

Possono presentare proposte di collaborazione cittadini singoli, associati o riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale. Chi intende perseguire lo scopo di portare avanti le proprie attività, per i propri iscritti in forma organizzata e in sicurezza dovrà garantire che una parte dell’attività svolta, pari al 50 per cento delle ore complessive di fruizione dell’area verde o della struttura sportiva, sia aperta a chiunque sia interessato in modo libero e gratuito, fermo in ogni caso l’obbligo di garantire l’attività di presidio/cura/pulizia del territorio.

La proposta dovrà essere inviata entro martedì 30 giugno a servizio.benicomuni-acquisti@pec.comune.trento.it. Allo stesso indirizzo è possibile rivolgersi per informazioni.

Il testo completo dell’avviso e la modulistica da utilizzare sono pubblicati sul sito del Comune, nell’area tematica dedicata ai Beni comuni.

Potranno essere presentate domande anche in data successiva, fino al 31 agosto e le stesse saranno singolarmente valutate rispetto agli spazi disponibili, anche rispetto ad altre iniziative già avviate.