ENEA TECH * COLLABORAZIONE CON FBK – IIT – HT: « PER INDIVIDUARE POSSIBILI SINERGIE E OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO NEL SETTORE DELLA RICERCA E DEL TECH TRANSFER »

ENEA Tech: al via la collaborazione con Fondazione Bruno Kessler, Istituto Italiano di Tecnologia, Human Technopole – Accordi per la condivisione di informazioni e per la valorizzazione e gli investimenti nel trasferimento tecnologico.

Collaborare per l’individuazione di possibili sinergie e opportunità di sviluppo nel settore della ricerca e del tech transfer, per contribuire alla crescita e competitività del Paese.

Questo l’obiettivo degli accordi sottoscritti da ENEA Tech con FBK, IIT, HT

Dopo la firma dell’accordo con CNR ed i suoi 88 istituti di ricerca, ENEA Tech, la fondazione che gestisce il più grande fondo italiano per il trasferimento tecnologico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 500 milioni di euro, ha siglato tre accordi di collaborazione con Fondazione Bruno Kessler (FBK), Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Human Technopole (HT), con l’obiettivo di sostenere processi di trasferimento tecnologico per contribuire alla crescita e competitività del Paese. In linea con le specifiche missioni dei tre istituti, l’obiettivo è quello di collaborare a progetti per il trasferimento e la valorizzazione di tecnologie e soluzioni sviluppate nelle strutture dei tre centri di ricerca.

ENEA Tech opererà con ognuno dei tre partner attraverso team di lavoro congiunti per le attività di analisi e la valorizzazione di tecnologie di comune interesse sviluppate nei tre centri di ricerca. Inoltre, verranno avviate collaborazioni e progetti per iniziative imprenditoriali di interesse di ENEA Tech, per la valutazione di potenziali opportunità di investimento o go-to-market. FBK, IIT, HT si occuperanno anche della due diligence tecnologica e del supporto scientifico, per possibili investimenti di ENEA Tech.

Inoltre, la collaborazione riguarderà anche l’identificazione e l’eventuale valorizzazione delle attività di ricerca nell’ecosistema italiano nei settori Green, Energy e Circular Economy, Healthcare Technology, Deep Tech, Information Technology.

Anna Tampieri – Presidente di ENEA Tech:

“Siamo molto orgogliosi di avere siglato questi accordi con istituzioni di riconosciuta eccellenza italiana ed internazionale e consapevoli che la conoscenza è il vero motore dello sviluppo culturale, tecnologico ed economico della società, siamo certi di avere i migliori compagni di viaggio in questa impresa volta alla ripresa economica ed al rafforzamento delle filiere industriali del nostro paese verso un progresso consapevole e sostenibile”

ENEA Tech

Fondazione di diritto privato vigilata dal Mise la cui missione è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale, attraverso il Fondo per il trasferimento tecnologico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 500 milioni di euro. Organizzazione snella e indipendente costruita sul modello delle grandi agenzie federali statunitensi (Darpa, Barda) e di nuove agenzie EU (EIC). Per garantire velocità nel trasferimento tecnologico oltre che flessibilità di intervento per la crescita e la capacità competitiva del Paese.

Presidente Anna Tampieri, Direttore generale Salvo Mizzi. Nel Consiglio direttivo della Fondazione oltre alla presidente e al Dg Mizzi, il presidente di ENEA Federico Testa, mentre Angelo Miglietta è il presidente del Collegio dei revisori.

Fondazione Bruno Kessler (FBK)

Frutto di una storia lunga più di mezzo secolo e con oltre 30 anni di esperienza nella ricerca di punta a tema Intelligenza artificiale, attraverso 11 centri di ricerca, più di 400 ricercatrici e ricercatori, FBK mira a risultati di eccellenza in ambito scientifico e tecnologico con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, operando come un vero e proprio distretto scientifico e tecnologico.

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Centro di ricerca scientifica finanziato dallo Stato che promuove lo sviluppo tecnologico con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata per favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale. L’attività di ricerca di IIT è caratterizzata da una forte multidisciplinarietà e afferisce a quattro aree scientifiche: robotica, scienze computazionali, tecnologie per la scienza della vita e nanomateriali. La produzione di IIT vanta 14500 pubblicazioni, oltre 200 progetti Europei e quasi 50 ERC, oltre 1000 titoli di brevetti attivi, 24 start-up costituite e più di 40 in fase di lancio. Oltre al network costituito da 4 sedi dislocate sul territorio genovese IIT conta 11 centri di ricerca sul territorio nazionale (a Torino, due a Milano, Trento, Roma, due a Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara e Venezia) e 2 outstation all’estero (MIT ed Harvard negli USA).

Human Technopole (HT)

Human Technopole è il nuovo istituto italiano di ricerca per le scienze della vita, situato nel cuore di MIND (Milano Innovation District), l’area di Milano dove si è svolto Expo 2015. Il campus avrà 35.000 di laboratori interdisciplinari, includendo tre edifici esistenti, tra cui Palazzo Italia, e uno di nuova costruzione. La missione di Human Technopole è di migliorare la salute e il benessere delle persone. Human Technopole svolge ricerca di frontiera nelle scienze della vita mirata a sviluppare nuovi approcci di medicina personalizzata e preventiva, crea e gestisce servizi e strutture scientifiche da mettere a disposizione della comunità scientifica nazionale, offre opportunità di formazione per la prossima generazione di scienziati, promuove innovazione e progresso attraverso il trasferimento tecnologico. A pieno regime vi lavoreranno oltre 1.000 scienziati provenienti da tutto il mondo.