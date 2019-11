ITALIA 1 – “ LE IENE SHOW “: « SUL SITO L’ANTICIPAZIONE VIDEO DEL NUOVO SERVIZIO DI GASTON ZAMA SU CHICO FORTI, IN ONDA IL 19 NOVEMBRE »

Sul sito www.iene.it l’anticipazione video del nuovo servizio di Gaston Zama su Enrico, detto “Chico” Forti, l’uomo che nel 2000 fu condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio. Secondo il movimento di opinione che in Italia chiede la revisione del processo, la condanna sarebbe stata pronunciata in assenza del movente e delle prove.

Il servizio completo andrà in onda nella puntata di domani de LE IENE SHOW in prima serata su Italia1. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.