DIPENDENTI MUSE – TRENTO * LETTERA APERTA A PRESIDENTE FUGATTI ED ASSESSORE BISESTI: « DISPIACERE NEL LEGGERE LE AFFERMAZIONI DEL NOSTRO PRESIDENTE PROFESSOR ZECCHI »

Egregio Presidente della Provincia autonoma di Trento dott. Maurizio Fugatti – Egregio Assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento dott. Mirko Bisesti.

Oggetto: lettera aperta al presidente Fugatti e all’assessore Bisesti.

desideriamo farvi partecipi della nostra sorpresa e del conseguente dispiacere nel leggere le affermazioni del nostro presidente professor Zecchi riportate dalla stampa circa la sua volontà di voler contare di più nell’indirizzare l’operato del MUSE, essendo in ciò impedito – a suo dire – dall’azione del direttore Lanzinger.

Non riusciamo a capire cosa impedisce al professor Zecchi di essere più attivo nel suo ruolo di presidente; per dirne una, partecipando alle inaugurazioni portando un suo saluto e regalandoci un suo pensiero. O anche donandoci il piacere di conoscerci di persona, di illustrargli il nostro lavoro, di condividere idee e preoccupazioni.

Riteniamo che il successo del MUSE sia l’esito dell’incessante, generoso e qualificato impegno di tutti noi lavoratori, che a vario titolo ci siamo dedicati con grande passione a rendere il più recente progetto di riqualificazione urbana di Trento un successo culturale riconosciuto in primis da tutta la nostra comunità, oltre cha a livello internazionale. Certamente il merito della conduzione della nostra squadra è del direttore Lanzinger, che con l’entusiasmante visionarietà delle sue idee ci ha indirizzati fino alla meta attuale, che ancora oggi possiamo definire una condizione di successo. Suo il ruolo di dirigere le attività quotidiane della istituzione, mentre spetta al consiglio di amministrazione e al suo presidente il compito di controllare l’operato e di orientare la strategia generale del nostro agire.

Nell’attaccare il direttore Lanzinger, il professor Zecchi non tiene conto che non accusa solo un individuo, un dirigente, ma tutto lo staff del museo che del dirigente segue le indicazioni in un costante confronto di idee, proposte e desideri – un confronto dialettico decisamente urbano e formativo per tutti, da sempre estremamente aperto, molto vivace, anche se a volte in contraddittorio.

Auspichiamo quindi che il tanto tempo disponibile prima del termine del mandato del presidente favorisca l’instaurarsi di un rapporto di conoscenza e fiducia più tangibile.

*

LO STAFF MUSE

