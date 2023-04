SWG * GRADIMENTO PARTITI: « ELETTORI FDI, 8 SU 10 “AMPIAMENTE SODDISFATTI” / PD, LA METÀ “DÀ GIUDIZIO MODERATAMENTE POSITIVO” » (DATI: DIFFUSIONE 11/3 – RILEVAZIONI 3/11)

12.04 - martedì 11 aprile 2023

Soddisfazione interna ai partiti: elettori Fratelli d’Italia i più appagati, nel PD permangono malumori. Soddisfazione interna ai partiti L’indice di Soddisfazione Interna ai Partiti (ISIP) di SWG misura il gradimento delle principali forze politiche all’interno della propria base elettorale. E’ importante infatti cogliere il clima che aleggia tra i sostenitori delle diverse forze politiche. Inoltre, il grado di diffusione dei malumori nell’elettorato di riferimento segnala spesso il livello di solidità del consenso.

In effetti attualmente sono gli elettori di Fratelli d’Italia ad essere più soddisfatti del proprio partito. La formazione di Giorgia Meloni vanta questo primato già da diversi anni, ma ad aprile dell’anno scorso aveva subito una flessione che ora sembra rientrata. Al secondo posto figura il Movimento 5 Stelle, per il quale la soddisfazione interna migliora costantemente da quando a marzo 2021 (dopo la caduta del Governo Conte II) aveva raggiunto il punto più basso.

Segue la Lega che ha avuto un peggioramento consistente tra il 2021 e 2022 e infine il PD, il cui elettorato è stato particolarmente severo nei suoi confronti fin dal 2019. Ora soltanto il 27% dei Dem è pienamente soddisfatto e oltre la metà esprime un giudizio appena sufficiente, probabilmente in attesa di capire come si muoverà la nuova leadership di Elly Schlein. La personalità che guida il partito è infatti il fattore più rilevante nella valutazione ed è anche l’aspetto più apprezzato per gran parte delle formazioni. In particolare, Meloni, Conte e Schlein sono attualmente un valore aggiunto per i rispettivi partiti e in parte anche Salvini, mentre altre questioni emergono come elementi critici.