ANM * PIERLUIGI CONCUTELLI: « L’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DEPLORA L’UTILIZZAZIONE DELLA BANDIERA TRICOLORE NEL CORSO DEI FUNERALI DEL TERRORISTA »

19.38 - lunedì 20 marzo 2023

L’Associazione nazionale magistrati deplora l’utilizzazione della bandiera tricolore nel corso dei funerali di Pierluigi Concutelli terrorista condannato all’ergastolo per l’omicidio del magistrato Vittorio Occorsio.

L’utilizzazione del tricolore, simbolo della unità della Repubblica e di quel patrimonio di valori e principi comuni sanciti dalla nostra Carta costituzionale, nell’ambito del rito funebre di un terrorista condannato in via definitiva, è un atto che offende la memoria dei tanti servitori dello Stato che hanno perso la vita in difesa dei valori di libertà e democrazia e di tutte le vittime del terrorismo