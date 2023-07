CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/ SÜDTIROL * PRIMA COMMISSIONE: « BILANCIO SUPPLETIVO DELLA REGIONE, APPROVATA LA PARTE INIZIALE PER 45,8 MILIONI »

17.40 - lunedì 3 luglio 2023

La Prima commissione legislativa ha approvato la parte iniziale del bilancio suppletivo della Regione che pesa per 48,5 milioni di euro.

Via libera agli articoli 1, 2, 3 e 5. La rimanente parte dell’articolato sarà trattata domani in seconda Commissione legislativa.

La Prima commissione legislativa, presieduta da Denis Paoli, si è riunita oggi a Bolzano per esaminare gli articoli del disegno di legge Nr. 64, “Bilancio suppletivo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2023-2025 “(ddl della Giunta regionale) – che rientrano nella sua competenza, vale a dire gli articoli 1, 2, 3 e 5 spiegati dall’assessore. Lorenzo Ossanna. L’articolo 1 contiene modifiche al Codice degli enti locali, l’articolo 2 riguarda la pubblicazione delle delibere comunali. L’articolo 3 prevede i contributi per il versamento al fondo di previdenza complementare a favore degli allevatori in situazioni particolarmente sfavorevoli, con l’articolo 5 volto alla reintroduzione del contributo per i patronati. La giunta regionale ha presentato oggi anche una serie di emendamenti. L’ammontare del bilancio suppletivo include entrate e spese aggiuntive per 45,8 milioni di euro nel computo delle competenze.

Nella sua dichiarazione di voto, Alex Marini ha annunciato alcuni emendamenti per il dibattito in aula, tra cui la classificazione dei titoli di studio nelle graduatorie e l’elenco degli amministratori comunali. Sandro Repetto, che ha annunciato il proprio sì al disegno di legge, ha annunciato un ordine del giorno sui contratti di lavoro dell’Orchestra Haydn. I suddetti articoli del disegno di legge sono stati infine approvati dalla Commissione con 6 sì e 3 astenuti. I restanti articoli e le altre leggi di bilancio saranno discussi domani in Seconda commissione legislativa.