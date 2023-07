UIL TRENTINO * “HYDRO DOLOMITI ENERGIA“: SEGRETARIO ALOTTI, « CESSIONE 40%, LA SOCIETÀ IDROELETTRICA TRENTINA TORNI PUBBLICA AL 100% »

19.08 - giovedì 6 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Su cessione 40% HDE – la società idroelettrica trentina ritorni pubblica al 100%. In riferimento alle notizie di stampa circa la possibile aggregazione di una cordata di soggetti privati che hanno manifestato interesse a rilevare tutta o parte della quota del 40% di HDE in rilascio dalla banca d’investimento Macquarie, la UIL esprime forte preoccupazione e ripropone il modello altoatesino pubblico al 100% per la società idroelettrica trentina HDE.

Il rischio è quello che forti soci/azionisti trentini non pubblici, che peraltro rappresentano interessi legittimi, possano puntare più ai dividendi ed ai profitti, piuttosto che minimizzare il costo energia per le aziende e cittadini trentini.

La Uil rilancia inoltre l’idea, per ridurre il costo per la PAT della rilevazione delle quote di HDE oggi in possesso di mani private, di far intervenire direttamente i risparmiatori trentini sul mercato per la raccolta delle risorse necessarie, organizzando un azionariato diffuso, magari con una public company creata appositamente.

*

Walter Alotti

Segretario Generale Uil del Trentino