GIUNTA REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * BILANCIO: « NEL 2021 IL BUDGET SARà DI 360 MILIONI DI EURO, PREVISTI MAGGIORI FINANZIAMENTI AI PATRONATI »

Bilancio della Regione, maggiore sostegno ai Patronati. Giunta regionale -La Giunta regionale si è occupata del bilancio della Regione, che nel 2021 sarà di 360 milioni. Previsti maggiori finanziamenti ai Patronati.

La Giunta regionale, nell’ultima seduta tenutasi nei giorni scorsi in videoconferenza, su proposta del vicepresidente Maurizio Fugatti si è occupata del bilancio per l’anno in corso e per quelli successivi. Oltre all’approvazione del consuntivo 2019 la Giunta ha discusso le proposte per la legge di stabilità 2021 così come il bilancio di previsione 2021/2023. In totale, nel 2021 il budget sarà di circa 360 milioni di euro.

In questa contesto l’esecutivo ha deciso di aumentare per i prossimi anni i finanziamenti ai patronati. “L’emergenza Covid-19 ha reso i patronati un importante punto di riferimento per i cittadini quando si è trattato di richiedere il sostegno della mano pubblica. Per questo abbiamo deciso di ampliare i finanziamenti da parte della Regione Trentino-Alto Adige”, spiega Fugatti.

Nel 2021 e 2022 il contributo regionale sarà aumentato di 900.000 euro e sarà diviso equamente tra i patronati delle due province. Nelle scorse settimane, ad esempio, tramite i patronati sono state presentate le domande per il bonus Covid-19, e per il contributo regionale alla copertura contributiva dei periodi di assistenza e cura.

Per agevolare inoltre l’attuazione della delega in materia di supporto alla giustizia, la Giunta regionale ha previsto l’istituzione di un’Agenzia regionale per la giustizia.