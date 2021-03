Videointervista al sen. Adolfo Urso (FdI – Commissario in Trentino) * Focus su: assetti politici – Presidenza Consiglio Provinciale – Rapporti FdI e Lega – Amministrative 2023

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/07/ISTRUZIONE-SCUOLA-pat.jpg 427 742 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/themes/enfold-child/images/AGO.png admin 2021-03-30 13:17:10 2021-03-30 13:17:11 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ISTRUZIONE: « DAL ROTARY CLUB IN ARRIVO 90 COMPUTER PER LA SCUOLA TRENTINA, DOMANI ORE 11.00 LA CONSEGNA IN SALA DEPERO »