PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GARDESANA ORIENTALE: « “TEMPESTA“, RIAPERTA LA STATALE 249 A SENSO UNICO ALTERNATO »

18.40 - martedì 23 aprile 2024

Tempesta, la Gardesana Orientale riaperta a senso unico alternato.Proseguono gli interventi di consolidamento dell’area sovrastante. Dal primo pomeriggio di oggi è stata riaperta a senso unico alternato la statale 249 Gardesana orientale. Il traffico è regolato da impianto semaforico. Proseguono nel frattempo le attività di consolidamento della zona attorno all’area dove si è verificato il distacco di roccia. I lavori andranno avanti ancora per qualche giorno. L’intervento consiste in particolare nella messa in opera di pannelli “rete in fune” sulla parete rocciosa sovrastante la strada.

La statale 249 Gardesana orientale era stata chiusa nella tarda serata di ieri (lunedì 22 aprile) per una caduta massi verificatasi al chilometro 92 circa, in località Tempesta, nel tratto tra gli abitati di Torbole e di Malcesine. Dalla parete sovrastante la strada, all’incirca alle 23 di ieri, si è verificato un crollo che ha visto cadere sulla carreggiata un masso di poco più di due metri cubi di volume. L’evento non aveva coinvolto persone o mezzi e la strada era stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Il grosso masso è stato demolito con un martellone, agganciato a un escavatore, e poi caricato con la benna su un mezzo e portato via.