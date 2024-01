CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « FERMATO CON 100 GRAMMI DI HASHISH NASCOSTI NEGLI SLIP, ARRESTATO 42ENNE TUNISINO »

09.59 - mercoledì 17 gennaio 2024

Nuovo colpo messo a segno dalla “task force” predisposta dai Carabinieri di Trento al fine di contrastare in modo sempre più incisivo la criminalità “da strada” nelle zone più “sensibili” del Centro cittadino. In particolare, nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio un cittadino tunisino quarantaduenne, irregolare sul territorio nazionale e con alcuni precedenti penali e di polizia.

Nell’occasione i militari, che in quel momento stavano pattugliando via Pozzo, dopo aver individuato l’uomo che si stava aggirando con fare circospetto, verosimilmente provenendo dalla vicina Piazza Dante, hanno deciso di fermarlo per effettuare un attento controllo.

I Carabinieri hanno così immediatamente avuto modo di appurare l’irregolare presenza del soggetto sul territorio Nazionale: a questo punto, anche in considerazione dei precedenti penali emersi, hanno quindi proceduto nei suoi confronti con una perquisizione personale.

In tal modo è stato rinvenuto dai militari un pacchetto, avvolto nel cellophane, contenente quasi 100 grammi di hashish che l’uomo stava accuratamente occultando all’interno dei propri slip. Dopo il sequestro della sostanza stupefacente, pertanto, il fermato è stato accompagnato in stato di arresto direttamente presso il carcere di Spini di Gardolo ove si trova tuttora in attesa di giudizio. Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.