FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * MOBILITÀ: « MONOPATTINI IN SHARING ABBANDONATI OVUNQUE? RESPINTA NOSTRA MOZIONE »

Con 10 voti favorevoli e 19 contrari, nella serata di ieri il Consiglio Comunale ha respinto la richiesta del Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia di porre fine al servizio di monopattini in sharing sul territorio Comunale. Un esperimento che riteniamo ampiamente fallito, con circa 300 corse al giorno dalla media di 1 chilometro ognuna e con una situazione che risulta oggettivamente imbarazzante. Monopattini sparsi ovunque sui marciapiedi cittadini del centro e della periferia, talvolta gettati nei prati, nei fossati o nei fiumi, come quello rinvenuto nell’alveo del Torrente Avisio solo qualche settimana fa.

Il recente episodio che ha visto la rottura del bastone di una persona non vedente che si è scontrata con un monopattino abbandonato risulta essere la punta di un iceberg carico di situazioni difficili che sono state registrate sul territorio. Siamo rimasti altresì basiti per l’atteggiamento di una maggioranza che ha ampiamente riconosciuto l’esistenza delle criticità che abbiamo sollevato, attaccando addirittura certi comportamenti scorretti nell’utilizzo delle biciclette, ma che alla fine ha affossato la nostra richiesta.

Il sovrapprezzo di 1 euro sulla corsa poi, voluto dall’Amministrazione Comunale per chi posiziona scorrettamente i monopattini, si è rivelato esattamente quello che avevamo preventivato, ovvero un buffetto sulla guancia degli utilizzatori scorretti, un provvedimento che non ha prodotto nessun risultato.

Insomma, la consapevolezza di un progetto fallito è ben evidente, ma risulta ancora più evidente l’ostinazione da parte dell’Amministrazione Comunale nel proseguire la propria azione su strade che producono disagi e non convincono i cittadini.

Continueremo nella nostra azione di vigilanza sul territorio, riportando la questione in Consiglio Comunale e incalzando la maggioranza, qualora malauguratamente ve ne fosse la necessità, tornando a chiedere come già fatto ieri sera, provvedimenti maggiormente restrittivi per gli utilizzatori indisciplinati.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.