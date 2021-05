M5S – SENATO * PRESIDENTE ENAC: « CONGRATULAZIONI A PIERLUIGI DI PALMA, SIAMO SODDISFATTI DELLA SCELTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI »

“Congratulazioni a Pierluigi Di Palma per la designazione del Consiglio dei Ministri al ruolo di Presidente di ENAC, ente di fondamentale importanza per il settore del trasporto aereo. Oltre ad aver ricoperto svariati incarichi istituzionali, Di Palma è un profondo conoscitore del settore, come dimostra anche la sua produzione di libri e articoli scientifici sul tema”. Commenta così Giulia Lupo, Senatrice del Movimento 5 Stelle.

“Sono soddisfatta di questa scelta del Consiglio dei Ministri in un momento cruciale quanto drammatico per il settore del trasporto aereo. Mi auguro che ENAC possa continuare a rappresentare l’ente di riferimento per il settore, anche con riferimento alle necessarie riforme da adottare”.