DE GODENZ (UPT) * FILM COMMISSION TRENTINO: « BENE L'APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ATTIVITÀ, SOSTENERE CON MAGGIORE FORZA LA CINEMATOGRAFIA LOCALE »

Ho appreso negli scorsi giorni con molta soddisfazione dell’approvazione in Giunta del nuovo piano di attività di Film Commission il quale va ad aggiungere alla normale e fondamentale azione di sostegno alla produzione cinematografica – strumento tra l’altro strategico anche in chiave di promozione turistica della nostra meravigliosa terra – nuove linee di sviluppo come Green film, primo esempio a livello europeo di certificazione ecosostenibile nella produzione cinematografica, nato proprio in Trentino dalla sinergia Film Commission – APPA e che conta già al partecipazione di 40 enti membri in Europa e Educa immagine nata per sviluppare nuove attività di educazione all’immagine per giovani e adulti, continuando quanto già di positivo fatto in precedenza in tale ambito.

Essendomi già occupato spesso in precedenza del supporto al mondo dello spettacolo e dei piccoli produttori cinematografici, anche nell’assestamento di bilancio di luglio 2020 con un apposito ordine del giorno, approvato ad amplissima maggioranza e in maniera trasversale dal Consiglio che chiedeva di adottare misure volte a favorire le attività delle piccole imprese di produzione locali di audiovisivi e cinematografia, valutando inoltre la possibilità di incrementare la percentuale del contributo di finanziamento dei progetti audiovisivi anche fino all’ 80% del costo totale – e la proposta e l’approvazione di un emendamento, sempre a mia firma, che ha stanziato per Film Commission l’incremento di 150.000 Euro per il 2020 e 300.000 per il 2021 – posso quindi affermare che siamo sulla strada giusta. Auspico inoltre che si possa prossimamente andare a sostenere con maggiore forza la cinematografia trentina, fatta di realtà spesso piccole nelle dimensioni ma immense a livello qualitativo.

Il Covid, lo sappiamo, ha colpito duramente tutti i lavoratori e anche gli occupati a vario titolo in produzioni cinematografiche nella nostra Provincia si trovano in fortissima difficoltà. Per questo, investimenti come quello approvato dalla Giunta sono estremamente positivi e lasciano intravedere speranza anche per le piccole aziende e per i piccoli produttori attivi in Provincia. Tali aziende, infatti, concorrono a meglio definire e arricchire il patrimonio culturale comune, promuovendo nel contempo le peculiarità geografiche, ambientali, culturali e storiche della nostra provincia sia in Italia che a livello sovranazionale, favorendo inoltre la formazione e la specializzazione delle risorse professionali tecniche e artistiche operanti sul territorio, al fine di renderle più competitive a livello internazionale. Per tali motivi, credo si stia lavorando bene e si debba insistere, puntando su produzioni di qualità e sul sostegno alla cinematografia, con un occhio di riguardo ai professionisti locali, al rispetto per l’ambiente a all’educazione per giovani e adulti.

In chiusura, quindi, mi siano consentiti un ringraziamento alla Giunta per quanto fatto con la conferma che, da parte mia, continuerò a seguire da molto vicino gli sviluppi dell’attività di Film Commission e l’erogazione di appositi fondi dedicati a cinema e produzioni ad esso legate.

*

Pietro De Godenz

Consigliere Provincia autonoma Trento – Upt