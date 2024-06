COMUNE DI TRENTO * FESTE VIGILIANE 2024: «TUTTI I PROVVEDIMENTI VIABILISTICI, PER LA MAGICA NOTTE ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA»

15.27 - mercoledì 19 giugno 2024

Feste Vigiliane, tutti i provvedimenti viabilistici. Per la Magica notte attivo un servizio di bus navetta con i parcheggi a Trento sud. Domenica 23 per il Palio dell’oca e mercoledì 26 (ma solo dopo cena) per i Fuochi di San Vigilio le giornate più delicate. Per le rievocazione degli antichi mestieri coinvolte anche strade esterne al centro storico

Per consentire lo svolgimento delle Feste vigiliane è necessario istituire tutta una serie di provvedimenti viabilistici riguardanti il transito e la sosta in centro città dal 21 al 30 giugno.

La maggior parte dei provvedimenti riguarda la Ztl del centro ma per la rievocazione degli antichi mestieri sono coinvolte anche strade esterne al centro storico, come ad esempio viale Trieste per il Fersina music festival. Da segnalare che per la Magica notte attivo un servizio di bus navetta con i parcheggi a Trento sud usufruibile con i normali biglietti di trasporto pubblico. Domenica 23 per il Palio dell’oca e mercoledì 26 per i fuochi d’artificio di San Vigilio le giornate con maggior flusso previsto di persone.

Eccoli nel dettaglio:

CORTEO STORICO: (via S. Marco – via Manci – via Belenzani) divieto di transito veicolare e sospensione del traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo in via Clesio all’altezza del Castello del Buonconsiglio dalle ore 19 fino alle ore 21 del 21 giugno. Divieto di sosta con rimozione forzata nella giornata del 21 giugno sul lato sud di piazza Sanzio nel tratto compreso tra via Suffragio e piazza Mostra.

MAGICA NOTTE: divieto di sosta con rimozione forzata su tutte le strade interne alla Ztl escluse via Marchetti, via Ferruccio, via al Torrione e via Roma nel tratto compreso tra via delle Orfane e piazza della Portela dalle ore 12 del 22 giugno fino alle ore 6 del 23 giugno. Divieto di transito su tutte le strade interne alla Ztl dalle ore 18 del 22 giugno fino alle ore 6 del 23 giugno. Via Roggia grande: divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle ore 7 del 22 giugno fino alle ore 18 del 23 giugno. Via Garibaldi: divieto di sosta con rimozione forzata nei posti auto in adiacenza a Palazzo Pretorio fino alle ore 24 del 28 giugno. Via Dordi: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del 21 giugno fino alle ore 6 del 23 giugno. Via Calepina: nel tratto tra via Garibaldi e via Roccabruna divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del 22 giugno fino alle ore 18 del 23 giugno. Via Mazzini – I^ e II^ androna Borgonuovo – piazza Garzetti: divieto di sosta con rimozione forzata fino alle ore 24 del 28 giugno.

Il giorno della Magica notte sarà attivo un servizio di bus navetta. Ecco fermate e orari. Andata: partenze dalla zona parcheggi Trento Sud ogni 15 minuti dalle ore 18 alle ore 1 con fermata di arrivo in “Rosmini – S. Maria Maggiore” (direzione sud). Ritorno: partenze dalla fermata di “Rosmini – S. Maria Maggiore” (direzione sud) e “Rosmini /cimitero Muse” (direzione sud) ogni 15 minuti dalle ore 18.30 alle ore 4 con arrivo alla zona parcheggi Trento Sud. La zona parcheggi Trento sud comprende: quattro parcheggi in via Fersina presso ilT Quotidiano Arena, il parcheggio in via Lidorno presso il Bici Grill, il parcheggio in via Ragazzi del 99 (Al Marinaio). Il servizio verrà svolto con autobus pubblici a tariffa urbana. Si consiglia di premunirsi di biglietto o abbonamento.

RIEVOCAZIONE ANTICHI MESTIERI:

I^ e II^ androna Borgonuovo – piazza Garzetti divieto di transito dalle ore 10 del 22 giugno fino alle ore 6 del 23 giugno. Via S. Croce: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del 22 giugno fino alle ore 1 del 23 giugno e divieto di transito dalle ore 15 del 22 giugno alle ore 1 del 23 giugno. Via delle Orfane – piazza S. M. Maggiore divieto di sosta con rimozione forzata fino alle ore 24 del 30 giugno. Piazza S. M. Maggiore: divieto di transito dalle ore 21 fino alle ore 24 del 21-23-24-25-26.06.2024. Piazzetta 2 settembre ‘43: divieto di sosta con rimozione forzata fino alle ore 24 del 28 giugno. Via Verdi: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del 22 giugno fino alle ore 18 del 23 giugno. Via Maffei: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del 22 giugno fino alle ore 18 del 23 giugno. Via don Rizzi: divieto di transito dalle ore 7 del 22 giugno fino alle ore 18 del 23 giugno. Piazzale ex Zuffo: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18 del 21 giugno fino alle ore 24 del 22 giugno. Via del Suffragio: incrocio con via Manci divieto di transito dalle ore 7 del 22 giugno fino alle ore 18 del 23 giugno. Piazza delle donne lavoratrici: divieto di transito dalle ore 17 fino alle ore 24 del 21 giugno, dalle ore 10 fino alle ore 2 del 22 giugno, dalle ore 10 fino alle ore 24 del 23-25-26 giugno. Piazza Mostra: divieto di transito dalle ore 21 fino alle ore 24 del 21 giugno, dalle ore 21 fino alle ore 2 del 22 giugno, dalle ore 21 fino alle ore 24 del 23 giugno, dalle ore 8 del 24 giugno fino alle ore 19 del 25 giugno. Viale Trieste: (Fersina music festival) nel tratto tra l’incrocio con via Grazioli e il civico 43 nelle seguenti giornate e fasce orarie di: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 del 21 giugno fino alle ore 24 del 26 giugno; divieto di transito, a eccezione dei frontisti del civico 43, dalle ore 18 fino alle ore 24 dei giorni 23-24-25 giugno.

PALIO DELL’OCA (23 giugno): divieto di sosta con rimozione forzata in Lung’Adige Leopardi nel tratto tra l’incrocio con ponte S. Giorgio e il civico 80 di corso Buonarroti, dalle ore 12 fino alle ore 24; restringimento carreggiata in Lung’Adige Leopardi con chiusura della corsia lato ovest con direzione nord-sud nel tratto tra l’incrocio con corso Buonarroti e la rotatoria di via S. Lorenzo dalle ore 14 fino alle ore 24; divieto di transito ciclopedonale in Lung’Adige Leopardi lungo tutta la pista ciclopedonale dalle ore 14 fino alle ore 24; divieto di transito in Lung’Adige Leopardi e in corrispondenza degli incroci con la stessa in via A. da Trento – via Dosso Dossi – via Guardi – via Lampi – via Busetti dalle ore 14 fino alle ore 24; doppio senso di marcia in via A. da Trento, via Dosso Dossi, via Guardi e via Lampi dalle ore 14 fino alle ore 24; divieto di transito sul ponte S. Lorenzo e rotatoria di ponte S. Lorenzo dalle ore 17.40 fino alle ore 24; divieto di transito in Lung’Adige Braille durante il transito dei mezzi pesanti che trasportano le zattere dalle ore 12 fino alle ore 24; divieto di transito in rotatoria Piedicastello – ponte S. Lorenzo e in Lung’Adige Apuleio nel tratto tra via Dos Trento e la rotatoria Piedicastello – ponte S. Lorenzo dalle ore 17.40 fino alle ore 24; divieto di transito in via Brescia tra la piazza Piedicastello e la rotatoria ponte S. Lorenzo dalle ore 17.40 fino alle ore 24.

FUOCHI di S. VIGILIO (26 giugno dalle ore 21 fino alle ore 24): divieto di transito in Lung’Adige Leopardi, corso Buonarroti, Cavalcavia S. Lorenzo, Rotatoria S. Lorenzo, Ponte S. Lorenzo, Lung’Adige Monte Grappa, via Sanseverino nel tratto compreso tra via Verdi e lung’Adige Monte Grappa; divieto di accesso su Lung’Adige Marco Apuleio all’altezza dell’incrocio di via Druso – Ponte S. Giorgio e su via Dos Trento da rotatoria (altezza ex autorecuperi); obbligo di svolta a destra in via R. da Sanseverino direzione nord in corrispondenza dell’incrocio con via Verdi; obbligo di svolta a sinistra in via Verdi in corrispondenza dell’incrocio con via R. da Sanseverino; divieto di transito in via Jedin presso la rotatoria nella bretella di immissione alla tangenziale direzione nord, rotatoria tangenziale ovest – strada della Gardesana nella bretella di immissione alla tangenziale direzione sud; divieto di transito nella bretella di immissione alla tangenziale direzione sud denominata via al Maso Visintainer.