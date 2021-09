RAI 3 “ CHI L’HA VISTO “? * MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE: « LA TERRIBILE VICENDA DI LAURA ZILIANI / IL MISTERO DELLA MORTE DEL GIOVANE GIACOMO SARTORI »

A “Chi l’ha visto?”, mercoledì 29 settembre alle 21.20 su Rai3, la terribile vicenda di Laura Ziliani e il racconto di cosa avrebbero fatto alla ex vigilessa le sue figlie insieme a Mirto, il loro fidanzato e amante, pur di avere subito tutta l’eredità. Inoltre, il mistero della morte del giovane Giacomo Sartori: dopo che gli hanno rubato lo zaino, che cosa è successo? E poi tutte le novità sul caso di Saman Abbas: si stanno cercando i genitori in Pakistan ma il corpo della ragazza ancora non si trova. Poi, come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.