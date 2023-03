GALATEO (FDI) * DISCRIMINAZIONE: « IN UN HOTEL TRENTINO FAMIGLIA INVITATA A SPOSTARSI DI TAVOLO PERCHÉ IL RAGAZZO È DISABILE, SUBITO INDAGINI E PROVVEDIMENTI ESEMPLARI »

17.30 - giovedì 9 marzo 2023

Fratelli d’Italia condanna l’episodio di discriminazione a danno di un ragazzo disabile, Galateo: subito indagini e provvedimenti esemplari. Su quanto avvenuto all’Hotel “Colbricon Beauty & Relax” di San Martino di Castrozza, in Trentino, dove una famiglia con un ragazzo disabile sarebbe stata invitata a cenare in modo separato a causa della presenza del giovane che avrebbe disturbato alcuni ospiti, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Marco Galateo presenterà nelle prossime ore un’interrogazione urgente al Presidente della Regione.

“Sebbene sia necessaria la conferma dei fatti – ha dichiarato l’esponente del partito di Giorgia Meloni – se quanto riportato dalle cronache risulterà essere vero, si tratta di un fatto gravissimo che denota un’inaccettabile mancanza di umanità e rispetto nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.” Nell’esprimere la propria profonda indignazione per quanto accaduto, il consigliere Galateo sottolinea come l’episodio sia ancora più doloroso per la scelta della famiglia di abbandonare l’hotel, al fine di evitare l’umiliazione, privandosi così della vacanza che avevano programmato.

“È necessario – ha aggiunto Galateo – che le autorità competenti approfondiscano la vicenda ed adottino tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in ogni contesto e situazione. Di fronte ad un episodio di tanta disumanità, la società civile, le istituzioni e le associazioni si devono mobilitare per condannare fermamente ogni forma di discriminazione e per promuovere l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, come principio fondamentale della nostra società.”

Il consigliere Marco Galateo di Fratelli d’Italia si unisce alla famiglia coinvolta nell’episodio, esprimendo solidarietà e vicinanza, auspicando che situazioni come queste non accadano mai più.

