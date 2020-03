MEDIASET * EMERGENZA CORONAVIRUS: « LA SANTA MESSA IN ONDA DOMENICA 22 MARZO ALLE 10.00, DAL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE DI ROMA »

Con l’emergenza in atto, la Santa Messa in TV diventa un servizio per il grande pubblico: domani mattina, domenica 22 marzo, Mediaset la trasmette su Canale 5.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta, alle ore 10.00, dal Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma.

Cologno Monzese, 21 marzo 2020