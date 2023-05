PAT * CLES – FIERA AGRICOLTURA: « AL TAGLIO DEL NASTRO IL PRESIDENTE FUGATTI E L’ASSESSORE ZANOTELLI, 150 GLI ESPOSITORI »

15.57 - lunedì 1 maggio 2023

Inaugurata a Cles la 25esima fiera dell’agricoltura.Al taglio del nastro il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli. Al via la tradizionale Mostra mercato dell’agricoltura di Cles, giunta alla 25esima edizione. Oggi e domani presso il Centro per lo sport e del tempo libero 150 espositori presentano i loro prodotti: piante, fiori, macchine agricole, animali da cortile e gastronomia sono solo alcuni esempi degli stand offerti al pubblico, che già di prima mattina affollava gli spazi della fiera.

Al taglio del nastro erano presenti anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli.

“Essere qui il 1° Maggio per la festa del lavoro è estremamente importante: il Trentino è una terra di laboriosità, una terra di montagna dove è ancora più difficile lavorare in agricoltura rispetto a aree dove il territorio è meno aspro, ma il sacrificio, la passione, il credere nel proprio lavoro che ci mettono gli agricoltori della Val di Non sono un simbolo di tutto il nostro territorio”, ha detto il presidente Fugatti. “Agricoltura fa rima con lavoro, ma anche con ambiente e turismo, perciò ringrazio la laboriosità dei nostri contadini, delle vostre famiglie, con la tradizione che con voi si tramanda, perché grazie al vostro lavoro riusciamo a presentare al meglio il nostro territorio, non dimenticando che l’agricoltura è al centro del sistema economico del Trentino”, ha detto ancora Fugatti.

“Oggi è un’occasione importante per ricordare il lavoro che gli agricoltori fanno quotidianamente. E’ un momento non semplice per il comparto agricolo, ma che trova certamente il supporto della Provincia autonoma di Trento. Stiamo cercando di sviluppare anche con Trentino Marketing una promozione a livello nazionale per mettere in relazione tutti i soggetti del nostro sistema territoriale e raggiungere così gli stessi obiettivi”, ha aggiunto l’assessore Zanotelli, ringraziando gli organizzatori.

Alla cerimonia di inaugurazione, aperta dalla banda cittadina, erano presenti numerose autorità, civili e militari, fra le quali l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna, che ha sottolineato la grande partecipazione delle persone a questa edizione e ricordato la presenza di espositori provenienti anche dall’Alto Adige.

Sono intervenuti anche la presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti, il sindaco di Cles Ruggero Mucchi, la presidente del consiglio comunale Carmen Noldin e il consigliere delegato all’evento Fabrizio Leonardi, il presidente dell’APT Val di Non Lorenzo Paoli, il presidente del Consorzio Melinda Enrico Zeppi e gli esponenti locali delle categorie economiche – venditori ambulanti, commercianti, associazione Strada della mela e dei sapori delle Valli di Non e di Sole e il presidente della Cassa Rurale Valle di Non Rotaliana e Giovo Silvio Mucchi. Per il Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Mach, presente con uno stand degli studenti all’interno del palazzetto, ha portato un saluto il dirigente Manuel Penasa. Dopo la benedizione del parroco don Renzo Zeni l’avvio ufficiale della fiera, che domani, 2 maggio, sarà affiancata anche dal mercato cittadino, con ulteriori 140 espositori.