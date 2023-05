CONCORSO NAZIONALE “PIGARELLI”: SEMIFINALI – PERGINE VALSUGANA (TN): « ALLE 13.00 SELEZIONE DEI PRIMI SEI CLASSIFICATI, ALLE 18.00 I VINCITORI »

12.49 - domenica 7 maggio 2023

Concluse le semifinali del concorso nazionale sul palco del teatro comunale di Pergine. Alle 13.00 selezione dei primi sei e alle 18.00 vincitori e premi speciali. In coro al Pigarelli anche “La vita è bella” di Piovani.

Si sono concluse questa mattina le semifinali del concorso nazionale per cori maschili “Luigi Pigarelli” iniziato ieri mattina al teatro comunale di Pergine. Ad esebirsi davanti a un folto pubblico per ultimi sono stati il coro Sass Maor di Primiero (filo conduttore dei canti: “un coro vivo, una tradizione dinamica” eseguendo tra i diversi brani anche “Quel mazzolin di fiori” di Marco Gubert), il coro Cai Uget di Torino con brani dedicati al tema “Breve storia del corteggiamento” (che ha interpretato anche “La vita è bella” di Nicola Piovani armonizzata da Mario Allia), il coro Ciclanino di Marano Vicentino con brani ispirati a “L’amor che move il sole – Dante, l’ultimo verso del Paradiso” (primo canto “Serafin” di Arturo Benedetti Michelangeli), il coro Croz Corona di Campodenno i cui brani hanno avuto per leit motiv “Dalla parte delle donne” (tra i canti proposti “O carlota” di Cecilia Vettorazzi) e il coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina che ha offerto brani rispondenti al progetto “Racconto italiano – Storie e suggestioni attraverso il Belpaese” (primo canto “La leggenda della Grigna” di Luigi Santucci e Vincenzo Carniel). Cresce intanto l’attesa per il primo verdetto della giuria di 5 esperti presieduta dal critico musicale Angelo Foletto, che alle 1300 renderà noto il nome dei sei cori selezionati per la finale che prenderà il via nel pomeriggio alle 15.30.

Alle 18.00 il concorso Pigarelli si concluderà con la proclamazione dei primi tre classificati e l’assegnazione dei sei premi speciali.

Da segnalare la presenza, al teatro comunale di Pergine, tra gli ospiti d’onore del concorso nazionale per cori maschili intitolato a Luigi Pigarelli, che si avvia oggi alla conclusione, anche del nipote del grande compositore, Claudio Pigarelli, giunto appositamente da Verona, del presidente dell’Associazione della coralità del Veneto Asac Alessandro Raschi e del friulano Carlo Berlese, in rappresentanza del direttivo della Federazione nazionale delle associazioni corali Feniarco.

AGGIORNAMENTO ORE 13.27

I sei cori finalisti selezionati dalla giuria tra i 18 partecipanti al concorso nazionale per cori maschili in corso di svolgimento da ieri al teatro comunale di Pergine, sono il coro Croz Corona di Campodenno, il coro Verrès di Verrès (Aosta), il coro Genzianella di Tesero, il coro Ai Preat di Busto Arsizio (Varese), il coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina (Vicenza) e il coro La Rupe di Quincinetto (Asti). Nell’annunciare i nomi dei finalisti al folto pubblico in attesa, il presidente della giuria Angelo Foletto ha sottolineato l’alta qualità dei partecipanti dimostrata nelle semifinali (“il regolamento del concorso ci ha costretto – ha detto – a sceglierne solo sei”) e ha apprezzato la varietà dei cori e dei brani, segno del buon stato di salute della mondo corale in Italia.