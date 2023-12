SEN. PATTON (AUT) * LEGGE DI BILANCIO: « LIBERATE LE RISORSE PER TRENTO CAPITALE EUROPEA VOLONTARIATO 2024, STANZIATI 500 MILA EURO »

15.50 - lunedì 18 dicembre 2023

“Questa notte con la manovra di bilancio sono state finalmente liberate le risorse per Trento Capitale europea del volontariato 2024.” Così in una nota il senatore trentino del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton. “Grazie a un mio emendamento, assorbito da uno dei relatori al Provvedimento, vengono stanziati 500mila euro, che andranno a copertura delle manifestazioni che per un anno vedranno Trento e terzo settore del Trentino al centro dell’Europa del volontariato.

È stato poi approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a stanziare ulteriori 400mila euro per eventuali interventi di riqualificazione, ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio pubblico comunale impegnato nell’evento.

Un ringraziamento a tutti i membri della Commissione e in particolare alla relatrice Elena Testor, con cui abbiamo lavorato proficuamente per portare a casa quest’importante risultato.“