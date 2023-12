FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO * “STORIA DELL’INDUSTRIA AERONAUTICA ITALIANA”: « PRESENTAZIONE LIBRO DI FRANCESCA FAURI, A TRENTO IL 20/12 (17.30) »

14.46 - lunedì 18 dicembre 2023

Mercoledì 20 dicembre alle 17.30 il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni di Trento ospita la presentazione del libro di Francesca Fauri “Storia dell’industria aeronautica italiana: dai primi velivoli a oggi” (Il mulino, 2023). Assieme all’autrice sarà presente Lorenzo Gardumi. Docente di Storia economica e History of the World Economy and Migration presso l’Università di Bologna, Francesca Fauri condensa nel volume che viene presentato a Trento la storia dell’industria aeronautica in Italia: un’esperienza precoce e dall’andamento discontinuo che coglie nella Grande Guerra l’occasione per svilupparsi ed emanciparsi dal mercato estero.

Tra i numerosi pionieri e visionari, spicca la figura di Gianni Caproni, che contribuisce agli incredibili risultati ottenuti dall’industria aeronautica italiana del periodo. È un successo peraltro legato al sostegno statale, un elemento che consente all’intero settore di sopravvivere nel dopoguerra. Paradigmatico di questo quadro è proprio il Gruppo Caproni che cresce fino a diventare uno dei maggiori produttori italiani, segnando una traiettoria destinata però a interrompersi, per ragioni di politica interna e internazionale, all’indomani della seconda guerra mondiale. Dai primi dirigibili all’entrata in guerra, dalla crisi postbellica fino a Finmeccanica e alla nascita di Leonardo: una storia economica, sociale e politica non ancora conclusa.

Nell’incontro del 20 dicembre al Museo Caproni, Francesca Fauri dialogherà con Lorenzo Gardumi, ricercatore della Fondazione Museo storico del Trentino.