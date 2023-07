PAT * LAGHETTI SUL LENO: « RIPRISTINO STRADA, OK AL COFINANZIAMENTO DELL’OPERA SE SUBORDINATO AD UN PREVENTIVO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA »

17.39 - mercoledì 12 luglio 2023

Strada per i Laghetti sul Leno, alcune precisazioni. In riferimento a quanto apparso nei giorni scorsi sulla stampa locale in merito alla viabilità che conduce ai Laghetti sul Leno, l’Amministrazione provinciale ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

La strada che conduce a San Nicolò, e quindi ai Laghetti di Leno, non è un’arteria rientrante nelle rete provinciale ma una strada di interesse sovracomunale, che collega le località nei comuni di Rovereto e Trambileno. Per tale ragione la competenza in materia di progettazione ed esecuzione dei lavori non è in capo alla Provincia autonoma di Trento ma ai Comuni territorialmente interessati.

L’Amministrazione provinciale tuttavia, in un’ottica di collaborazione, considerando anche l’interesse manifestato dai Comuni e i rispettivi stanziamenti per la messa in ripristino del tratto interessato dalla frana che ha determinato la chiusura della strada, ha manifestato la propria disponibilità a cofinanziare l’opera sugli specifici capitoli del bilancio provinciale.

Tale disponibilità, però, è subordinata ad un preventivo studio di fattibilità tecnica dell’intervento da parte dei Comuni di Rovereto e Trambileno, con annessa valutazione dei costi e previa valutazione di congruità – analisi tecnico-finanziaria – delle strutture provinciali competenti.

In tal senso, nell’ottobre 2022 il Comune di Rovereto ha presentato agli uffici provinciali tre distinte proposte progettuali corredate di studio di fattibilità e stima finanziaria. Proposte che le strutture provinciali hanno valutato esaustive sul piano tecnico ed equivalenti da un punto di vista viabilistico, ritenendo però opportuno richiedere al Comune di Rovereto degli ulteriori approfondimenti geologici per tutte le ipotesi avanzate. Nella giornata di martedì 11 luglio 2023, il Comune di Rovereto ha trasmesso per le vie brevi al Servizio Geologico provinciale gli approfondimenti tecnici richiesti, che passeranno ora al vaglio dei tecnici provinciali.

A valle delle valutazioni ulteriori, qualora siano ad esito positivo, la Provincia potrà quindi adottare gli atti necessari a cofinanziare l’opera, nei limiti fissati per i competenti capitoli di bilancio; la scelta della soluzione progettuale, così come la progettazione, approvazione ed esecuzione, sono di competenza del Comune di Rovereto. Si precisa infine che in questi giorni non è pervenuta agli uffici provinciali alcuna nuova proposta, in quanto la stessa faceva già parte del “pacchetto” presentato dal Comune di Rovereto nell’ottobre 2022.