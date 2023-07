PAT * MALTEMPO – TREMALZO: « CADUTA ALBERI, RITROVATO INCOLUME IL PROPRIETARIO DELLA VETTURA INDIVIDUATA LUNGO LA PROVINCIALE 127 »

17.28 - mercoledì 12 luglio 2023

Tremalzo, schianti lungo la strada provinciale 127, trovata incolume la persona che si stava cercando. E’ stato ritrovato incolume il proprietario della vettura individuata questa mattina lungo la provinciale 127, la strada che conduce nella zona di Tremalzo, dove lo schianto di alcune piante aveva coinvolto un’altra macchina con una persona a bordo, per liberare la quale erano intervenuti i soccorsi. I Vigili del Fuoco avevano infatti aiutato ad uscire dal mezzo il conducente della vettura colpita dalle piante, per il quale era stato chiesto anche l’intervento dei sanitari vista la dinamica dell’evento.

Lungo la strada era stata inoltre ritrovata parcheggiata anche una seconda macchina, non danneggiata. Essendo però nella zona dove si era verificato lo schianto di varie piante, sono state allertate le forze dell’ordine per verificare che il proprietario di questa seconda macchina non fosse nel bosco coinvolto dalla caduta di altre piante. La ricerca ha dato esito positivo e la persona è stata contattata e trovata incolume presso una malga della zon.