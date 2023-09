TRENTINO MARKETING * “I SUONI DELLE DOLOMITI“: « IL 16/9 TORNA JACK SAVORETTI, UNO DEGLI ESPONENTI PIÙ RAFFINATI DEL POP D’AUTORE »

10.37 - martedì 12 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 16 settembre torna sulle Dolomiti uno degli esponenti più raffinati del pop d’autore: Jack Savoretti. A seguire, domenica 17 a Passo Lavazé, in Val di Fiemme, sarà il turno di Iva Bittovà, eclettica sperimentatrice di musiche senza confini. Sabato 16 settembre (ore 12), l’azzurro del lago di Molveno, le guglie delle Dolomiti di Brenta e i prati di Malga Andalo con la Paganella diventano la scenografia perfetta per la musica di Jack Savoretti e il suo ritorno a I Suoni delle Dolomiti.

Nato a Londra da padre italiano e madre tedesco-polacca, Jack Savoretti è il simbolo di una generazione eclettica, aperta alle culture del mondo. Una sensibilità che in lui si fa musica attraverso un cantautorato sofisticato e allo stesso tempo capace di suscitare emozioni. Dal primo lavoro in studio “Between the minds” del 2007 fino al recente “Europiana”, la strada percorsa è stata molta, con diversi album, innumerevoli concerti e la definizione di una cifra stilistica che, sintetizzando mirabilmente tradizione cantautorale inglese, americana e italiana, ha conquistato i cuori del pubblico di tutta Europa.

Il luogo del concerto si raggiunge dal Camping Spiaggia Lago di Molveno seguendo il sentiero 332 fino a raggiungere i prati appena sopra Malga Andalo (2 ore di cammino, dislivello in salita 500 metri, difficoltà E). Il rientro può essere percorso lungo la strada forestale con direzione Baita ai Fortini di Napoleone. Il tempo di percorrenza è più lungo, ma con minore pendenza. Per chi lo volesse è possibile raggiungere la malga usufruendo del servizio Taxi Jeep. Il servizio viene svolto su richiesta. In caso di maltempo il concerto si terrà alle ore 17.30 al Palacongressi di Andalo.

Domenica 17 settembre (ore 12) I Suoni delle Dolomiti proseguono, a Passo di Lavazé, in Val di Fiemme, con la performance della vocalist e violinista Iva Bittovà, musicista, attrice e ballerina ceca, che per il suo concerto si farà ascoltare in trio con Vladimír Václavek (voce e chitarra) e Jacob Růžička (percussioni) su un palco eccezionale, incorniciato fra i maestosi massicci del Latemar e Catinaccio, il Corno Bianco e il Corno Nero.

“Una passione infinita per la musica, per le voci, per la scoperta, per le persone, per la vita”: con questo biglietto da visita si presenta questa artista straordinaria che si muove in maniera trasversale nella scena musicale contemporanea, usando il violino e la voce per realizzare performance al di fuori da ogni stile definito, con una coinvolgente teatralità. Iva Bittovà ha affrontato ambiti differenti quali l’opera, il jazz, il rock progressivo e la musica classica, unendo queste molteplici competenze in un linguaggio emotivo, pervaso di energia, disciplina ed intuizione creativa. Entrata a far parte del catalogo discografico di ECM, Iva Bittovà esplora le risonanze tra voce e violino in un work-in-progress senza soluzione di continuità. Nel suo canto si avverte lo studio della musica medievale così come le tecniche dell’avanguardia del primo e del secondo Novecento ed anche il suo modo di suonare il violino è altrettanto versatile.

Il luogo del concerto si raggiunge da Cavalese o da Tesero in auto fino al Passo Lavazé (parcheggio) e poi a piedi (15 minuti di cammino, difficoltà T). In caso di maltempo il concerto verrà recuperato alle ore 17.30 al Palafiemme di Cavalese.

Il concerto de Iva Bittovà è uno dei quattro appuntamenti de I Suoni delle Dolomiti 2023 che vedono la collaborazione di Re-Moove, grazie alla quale il Festival si pone l’obbiettivo di aumentare il livello dell’accessibilità al pubblico con disabilità motoria e sensoriale. I servizi di supporto e accompagnamento dal parcheggio alla location dell’evento e l’utilizzo dei dispositivi Subpac richiedono una prenotazione ai seguenti contatti: isuoniaccessibili@re-moove.it – Telefono 0464 076840 – Whatsapp 351 7181793.

In occasione di questi concerti è possibile partecipare a un’escursione con le Guide Alpine del Trentino a pagamento, con posti limitati. Agevolazione del 20% per i possessori di Trentino Guest Card. Prenotazione obbligatoria presso gli uffici delle Apt di competenza. Tutte le informazioni, comprese eventuali variazioni d’orario o spostamenti dei concerti, sul sito www.visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti.

*

Foto di Tommaso Prugnola