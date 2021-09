CHANGE.ORG * GREEN PASS: « TAMPONI SALIVARI GRATUITI PER TUTTI, AL VIA LA PETIZIONE PER CHIEDERE DEMOCRAZIA ED UGUAGLIANZA »

Con questa petizione si chiede democrazia e uguaglianza. Senza discriminazioni per nessuno.

Link per firmare la petizione.

In periodo di dichiarata confusione e insicurezza sanitaria si chiede che TUTTI i lavoratori e cittadini (vaccinati e non vaccinati) prima di accedere al proprio ambiente di servizio o altro ambiente pubblico, dimostrino negatività al virus. Il green pass non rassicura nessuno e, non essendo nemmeno la vaccinazione garanzia di immunità, si chiedono a tal proposito tamponi salivari gratuiti per tutti.