08.06 - sabato 29 giugno 2024

GUARDIA DI FINANZA Comando Provinciale Torino.

Eseguito Decreto di sequestro preventivo per oltre € 3,6 milioni, in ordine al profitto del reato di false comunicazioni sociali relativo ai bilanci presentati dalla “Egea Spa” per gli anni 2017 – 2021.

Si procede al rilancio di comunicato stampa predisposto in data 28.06.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, inerente all’oggetto.