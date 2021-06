PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FUGATTI DOMANI 24/6 A ROMA DA MATTARELLA: « UN ONORE ESSERE RICEVUTI DAL CAPO DELLO STATO, ESPORRÒ I TEMI CHE STANNO A CUORE AGLI ENTI LOCALI »

Fugatti domani a Roma da Mattarella. L’incontro fissato su richiesta della Conferenza Stato-Regioni. Incontro in programma domani a Roma con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti.

L’appuntamento è previsto al Quirinale e Fugatti incontrerà il presidente Mattarella assieme a tutti i presidenti di Regione.

L’incontro è stato chiesto dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga. Al Capo dello Stato i rappresentati delle Regioni sottoporranno alcuni temi che riguardano il rapporto tra lo Stato e le amministrazioni territoriali.

“Per noi è un onore essere ricevuti dal Capo dello Stato – afferma il presidente Fugatti – e potergli esporre i temi che stanno a cuore agli enti locali come il nostro, in un momento in cui il coinvolgimento delle Province autonome e delle Regioni diventa secondo noi fondamentale per completare la fase di uscita dalla pandemia”.