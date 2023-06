COMITATO “HORA ET LABORA” – TRENTO * FESTIVAL INFORMAZIONE INDIPENDENTE ITALIANA: « PER UN GIORNALISMO AUTENTICO, LONTANO DA PREGIUDIZI E INFLUENZE ECONOMICHE » (VIDEO)

17.35 - sabato 3 giugno 2023

Festival dell’informazione indipendente italiana. Presso l’arena Fly Music di Acquaviva a Trento si sta svolgendo il Festival, evento che non si avvale di nessuno sponsor.

La presenza di numerosi giornalisti che nel corso di questi ultimi anni si sono battuti per un informazione libera rende l’evento da non perdere, anche perché si sono conosciuti solo virtualmente.

In questi due giorni di dibattiti il pubblico li si potrà incontrare e confrontarsi con lo loro per contribuire a trovare alternative per un informazione autentica, lontana da pregiudizi e da influenze economiche e politiche facendo attenzione a quanto avviene fuori dai riflettori mediatici.

Mentre politici, opinionisti e mass media raccontano e descrivono un’Italia decadente, immobile la realtà è ben diversa perché tutti parlano del cambiamento ma tutti lo temono.

Noi ci siamo perché ricordiamo che non basta vivere, bisogna «vivere bene». Il dono del tempo per l’uomo non è indefinito ma è segnato dalla moralità! sta a noi quale sigillo incidere, se quello dell’amore o dell’odio, del bene o del male, del vero o del falso, del giusto o del perverso.

Comitato “Horat et Labora”

Trento