PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 23 GIUGNO, SESTO GIORNO SENZA DECESSI / 8 NUOVI CONTAGI DI CUI 4 FRA BAMBINI E RAGAZZI »

Coronavirus: i dati di mercoledì 23 giugno.Sesto giorno senza decessi, 8 nuovi contagi di cui 4 fra bambini e ragazzi.

Per il sesto giorno consecutivo non si registrano decessi in Trentino a causa del Covid-19, come evidenzia l’odierno rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che segnala 8 nuovi casi di positività: 4 emersi dai test molecolari e altrettanti dai rapidi antigenici. Fra questi 2 riguardano bambini nella fascia d’età fra 0 e 2 anni e altri 2 in quella fra i 14 ed i 19 anni. Un altro caso interessa la fascia 60-69 ed uno riguarda gli ultra ottantenni.

I tamponi molecolari sono stati 493, tutti processati da Apss, mentre i test rapidi antigenici sono stati 967. Con la dimissione di un paziente, avvenuta ieri, scendono a 10 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere di cui 3 in rianimazione. I guariti dal Coronavirus in Trentino dall’inizio della pandemia sono 45.744.

Sul fronte delle vaccinazioni stamane risultavano somministrate 415.579 dosi, di cui 159.101 seconde dosi, 65.619 per gli ultra ottantenni, 82.581 nella fascia 70-79 anni e 90.598 in quella 60-69 anni, dove si registrata un incremento significativo, rispetto a ieri, pari a 685 persone.