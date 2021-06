PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ELASTIBUS: « RIVISTI GLI ORARI, DAL 12 LUGLIO IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO RITORNA ANCHE NELLA FASCIA SERALE »

Rivisti gli orari dell’Elastibus. Dal 12 luglio il servizio di trasporto urbano ritorna nella fascia serale.

A partire dal 12 luglio sarà ripristinato il servizio di trasporto urbano anche nella fascia serale. Il ripristino è possibile a seguito degli approfondimenti in sede di conferenza delle Regioni sui coefficienti di carico per i territori in ‘zona bianca’. Si tratta di un riscontro positivo verso i cittadini, che avevano fortemente richiesto la possibilità di muoversi con il mezzo pubblico dopo l’abolizione dei limiti di orario negli spostamenti.

Nella situazione attuale ci sono i presupposti per superare il modello di esercizio degli ultimi mesi, che a fronte di una capacità di carico limitata al 50% necessitava della disponibilità nelle ore diurne di tutto il contingente di mezzi e personale, in modo da sopperire alle criticità del servizio urbano. Dal 14 giugno, infatti, è stato modificato il coefficiente di riempimento dei mezzi, che ora è dell’80%.

Il miglioramento della situazione pandemica e il ripristino delle corse serali/notturne urbane consentono di rivisitare, ritornando sostanzialmente all’ordinarietà , anche il servizio Elastibus, istituito per l’emergenza sanitaria e connesso alla riduzione dei trasporti.

Le variazioni prevedono una graduale riduzione del servizio Elastibus in questi termini:

a) dal 1° luglio 2021 il servizio Elastibus rimarrà attivo solamente per percorsi urbani di Trento nelle fasce 05.00-07.00 e 21.00-22.30, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.

b) dal 12 luglio 2021 il servizio Elastibus rimarrà attivo solamente per percorsi urbani di Trento nella fascia 05.00-07.00 nei soli giorni festivi fino al 12 settembre 2021.

Il servizio Elastibus è riservato a persone non automunite che si devono spostare per ragioni di lavoro (compresi i ricercatori universitari), per urgenti ragioni sanitarie, per recarsi da parenti non autosufficienti o per frequentare corsi serali quando non è disponibile il servizio di trasporto pubblico (con autodichiarazione soggetta a controllo di tali circostanze). Il servizio è prenotabile telefonando al numero verde 800 390 270 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, con orario continuato, e il sabato dalle 8 alle 12. Le prenotazioni devono avvenire entro le ore 14.00 del giorno antecedente la corsa richiesta e, per le corse domenicali, entro mezzogiorno di sabato.