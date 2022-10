LEGA * SEZIONE TRENTO: “ DEVID MORANDUZZO ELETTO NUOVO SEGRETARIO, NEL DIRETTIVO ABDUSHI – BIANCO – BONN – CERIOLI – COMPER – COVI – GRECO – NUCIDA “

15.02 - lunedì 24 ottobre 2022

La sezione di Trento ha un nuovo Segretario: il Consigliere provinciale Devid Moranduzzo che è stato eletto all’unanimità nella giornata di ieri dai militanti della Lega Salvini Trentino iscritti alla sezione. “Sono particolarmente orgoglioso di ricoprire l’incarico di Segretario di sezione dopo aver svolto quello di Commissario. L’elezione di oggi è un importante riconoscimento del lavoro da me svolto nel corso di questi due anni. Ci tengo a ringraziare a riguardo i Consiglieri comunali e circoscrizionali che svolgono un’attenta attività di vigilanza del territorio”.

Nella medesima giornata è stato eletto anche il nuovo direttivo della sezione, composto da otto membri: Elvis Abdushi, Mario Bianco, Giuseppe Bonn, Stefano Cerioli, Riccardo Comper, Clemente Covi, Natalina Greco, Mirco Nucida.

Presenti al Congresso di sezione anche il Commissario della Lega Salvini Trentino, Diego Binelli, l’onorevole Vanessa Cattoi ed il consigliere provinciale Roberto Paccher. “Un ringraziamento va a tutti i militanti della Lega Trentino per la costante presenza sul territorio, che ha contribuito in modo determinate anche in Trentino alla vittoria del centrodestra nelle recenti elezioni nazionali.

Un grosso augurio di buon lavoro al nuovo governo ed in particolare ai ministri della Lega, primo fra tutti il Segretario Federale Matteo Salvini, che va ringraziato per il grande lavoro politico di queste settimane. Dopo anni di commissariamento Trento ha un Segretario di sezione, certi che saprà tenere alto l’onore del Partito anche nel Capoluogo; il nome di Moranduzzo è il nome giusto per una piazza difficile e complessa come quella di Trento.

Nel corso di questi anni non abbiamo fatto a meno di osservare il duro lavoro da lui fatto, prima da militante, poi da Consigliere circoscrizionale e comunale e ora da Consigliere provinciale.