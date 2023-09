CONSIGLIO PAT * RICHIESTE CONVOCAZIONE: « SEDUTA STRAORDINARIA SU RELAZIONE DIFENSORE CIVICO E CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA »

16.43 - giovedì 14 settembre 2023

La Conferenza dei capigruppo consiliari si riunirà giovedì 21 settembre (ore 9.30), per esaminare le due distinte richieste di seduta straordinaria depositate nelle ultime ore a palazzo Trentini, da sette consiglieri provinciali di minoranza. I temi sono rispettivamente il dibattito sulla relazione del Difensore civico (attività 2022) e le comunicazioni della Giunta provinciale su situazione e tempistiche della circonvallazione ferroviaria di Trento. L’irregolarità formale della prima richiesta di seduta straordinaria, rilevata ieri in sede di Conferenza dei capigruppo, è stata appunto “sanata” con il deposito delle due nuove richieste per i due distinti temi sopra citati. I capigruppo concorderanno la data (entro 15 giorni) delle sedute consiliari relative.