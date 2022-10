CCB – CASSA CENTRALE BANCA / TRENTO * ACCORDO CDP: « 200 MILIONI PER SOSTENERE PMI E MID-CAP ITALIANE NEL SETTORE MANIFATTURIERO, IN TRENTINO PREVISTE RICADUTE PER 33 MILIONI »

11.04 - lunedì 24 ottobre 2022

Per favorire l’accesso al credito di circa 70 aziende, Cassa Depositi e Prestiti ha interamente sottoscritto un’emissione obbligazionaria di Cassa Centrale Banca.

Roma/Trento, 24.10.2022 – Sostenere i piani di crescita e le potenzialità delle aziende italiane di minori dimensioni nel settore manifatturiero e agevolarne l’accesso al mercato dei capitali, migliorando anche le prospettive occupazionali e l’impatto ambientale. Questi gli obiettivi dell’emissione obbligazionaria da 200 milioni interamente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in favore di Cassa Centrale Banca.

Le risorse saranno destinate a circa 70 PMI e Mid-Cap italiane per la realizzazione di nuovi investimenti e per far fronte alle esigenze relative al capitale circolante. Nel dettaglio, ogni finanziamento potrà avere un importo massimo di 17,5 milioni, con una durata minima non inferiore a 18 mesi, e potrà essere erogato da Cassa Centrale Banca, anche in pool con le Banche di Credito Cooperativo (BCC) – Casse Rurali – Raiffeisenkassen del Gruppo: quest’ultima eventualità potrà verificarsi sia nel caso in cui la Banca capofila conceda agli istituti finanziari menzionati una quota della provvista di CDP da erogare alle aziende, sia nel caso in cui le stesse Banche del Gruppo Cassa Centrale intervengano nell’operazione aggiungendo risorse proprie a quelle già impegnate da CDP.

Il prestito obbligazionario costituisce l’emissione inaugurale di Cassa Centrale Banca nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes Programme (EMTN) di 3 miliardi, quotato presso la Borsa di Dublino. L’operazione è in linea con il Piano Strategico 2022-2024 di CDP che punta, in piena sinergia e complementarità con il sistema bancario, a una sempre maggiore vicinanza alle imprese con l’obiettivo di promuoverne e agevolarne gli investimenti. La nuova finanza potrà contribuire a migliorare l’efficienza dei cicli produttivi delle aziende nel settore manifatturiero, generando così un impatto sociale e ambientale positivo. L’iniziativa rafforza inoltre il rapporto di collaborazione tra CDP e il Gruppo Cassa Centrale, già attivo nell’ambito dei finanziamenti, assistiti dalla garanzia dello Stato, finalizzati a sostenere la ricostruzione privata in seguito ad eventi calamitosi.

*

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano annovera 69 BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen e 1.474 sportelli in tutta Italia, più di 11.600 collaboratori e oltre 450 mila Soci Cooperatori. Con un attivo di bilancio di 95,8 miliardi si posiziona tra i primi dieci Gruppi bancari italiani. Il totale crediti lordi è pari a 50,2 miliardi, gli impieghi netti sono pari a 47,6 miliardi e la raccolta diretta assomma a 67,9 miliardi.

Con un CET1 ratio pari al 22,3% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese.

**

Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua attività è impegnata ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di contribuire alla sua crescita economica e sociale. CDP pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, oltre alla crescita e all’innovazione, anche internazionale, delle imprese italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.