10.08 - lunedì 3 aprile 2023

La Questura di Trento dà il via alla Campagna “Sicurezza per gli anziani“. Tra qualche giorno la locandina sarà affissa nei condomìni ed esercizi pubblici, mentre il depliant sarà distribuito nelle piazze e nei mercati. Il progetto di tutela per la terza età sarà presentato il 12 aprile in occasione del 171* anniversario della Polizia di Stato.