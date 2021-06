PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ALLEVAMENTI POLLI E CONIGLI: « APPROVATO IL BANDO DA 600 MILA EURO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE, PER RIDUZIONE COSTI E RICONVERSIONE PRODUZIONE »

Allevamenti di polli e conigli, 600mila euro per il loro miglioramento.Il bando approvato dalla Giunta. Zanotelli: “Sosteniamo la crescita tecnologica e di innovazione delle aziende”.

Ammonta a 600mila euro il budget destinato dalla Giunta provinciale al miglioramento delle strutture destinate all’allevamento di pollame e conigli. L’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli ha portato al tavolo dell’esecutivo il bando per la concessione dei contributi destinati alle microimprese, oltre che alle piccole e medie realtà del Trentino. “Attraverso questa misura – spiega l’assessore Zanotelli – l’Amministrazione provinciale intende sostenere la crescita tecnologica e di innovazione degli impianti avicoli da carne, per la produzione di uova e riproduttori, nonché per gli allevamenti cunicoli. Lo fa anche semplificando e snellendo gli aspetti procedurali. Nell’erogazione dei finanziamenti provinciale, daremo priorità alle iniziative che puntano a un miglioramento per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente e la competitività sul mercato, considerata la particolarità di questo settore”.

L’obiettivo che Piazza Dante si pone attraverso questa misura è quello di migliorare il rendimento e la sostenibilità globali delle singole aziende agricole, in particolare attraverso una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione. Si vogliono inoltre migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene e del benessere degli animali.

L’importo minimo della spesa ammissibile per ogni domanda è di 15mila euro iva esclusa, mentre l’importo massimo della spesa preventivata per ogni domanda presentata è di 200mila euro. La Provincia coprirà il 40% della spesa ammissibile nel caso di miglioramento di beni immobili e della realizzazione di impianti fissi e il 30% dell’acquisto di nuove macchine o attrezzature mobili.

La documentazione necessaria per le richieste di finanziamento da parte delle aziende può essere scaricata attraverso il sito www.modulistica.provincia.tn.it. Le domande dovranno essere presentate dal 28 giugno al 16 settembre 2021 attraverso l’invio alla casella di posta elettronica certificata .