PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE * EMERGENZA UCRAINA. CURCIO, «COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE, GARANTIRÀ L’ACCOGLIENZA DELLE PERSONE FRAGILI EVACUATE »

19.06 - domenica 20 marzo 2022

Emergenza Ucraina. Curcio: collaborazione con Terzo Settore garantirà accoglienza delle persone fragili evacuate.

“Il lavoro di coordinamento che il Dipartimento sta portando avanti con i vari soggetti ed enti del Terzo Settore che in questa emergenza sono in prima linea nelle attività di assistenza alla popolazione ha permesso di garantire, in tempi rapidissimi, l’individuazione di strutture protette per l’accoglienza di oltre cento persone fragili evacuate dall’Ucraina grazie alla Croce Rossa Italiana. Questa operazione – ha sottolineato il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio – dimostra, ancora una volta, l’importanza di muoversi in modo sinergico per rispondere a uno scenario di enorme complessità”.