PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SALUTE: SEGNANA, « NELL’ERA DEL COVID IMPORTANTE IL RUOLO DEGLI PSICOLOGI, GESTISCONO IL DISAGIO ESISTENZIALE »

Salute psicologica. Segnana: “Nell’era del Covid l’importante ruolo degli psicologi”. Il messaggio dell’assessore provinciale alla salute per la Giornata Nazionale dedicata alla psicologia.

“L’edizione 2020 della Giornata Nazionale della Psicologia cade in un momento particolarmente delicato per la società, alle prese con la gestione della pandemia da Covid 19”. Esordisce così l’assessore Stefania Segnana nel suo messaggio per la giornata nazionale dedicata alla salute psicologica.

“Al di là dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica – prosegue l’assessore – la crisi che ci ha investito si manifesta con particolare evidenza anche dal punto di vista psicologico. Il diritto alla salute, sancito dalla carta costituzionale, comprende in senso ampio anche il diritto all’equilibrio psicologico.

“Star bene” infatti non significa solo non essere ammalati, soffrire cioè di patologie fisiologiche conosciute. Oggi come non mai la società esprime il bisogno di tutela del benessere non solo fisico ma anche e soprattutto psicologico”.

L’apporto degli psicologi è diventato fondamentale in questi ultimi mesi: la Provincia di Trento insieme all’ordine degli psicologi e all’associazione Psicologi per i popoli ha garantito momenti di sostegno e accesso ai colloqui ad un numero crescente di cittadini comuni e operatori sanitari.

“Promuovere la salute psicologica dei cittadini – conclude l’assessore Segnana – significa investire nel benessere di tutta la comunità e qualificare l’importante ruolo dei professionisti impegnati nella prevenzione e nell’accompagnare le persone a gestire il disagio esistenziale”.