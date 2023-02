FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / SAN MICHELE ALL’ADIGE * INCIDENTE A22: « TAMPONAMENTO TRA CAMION E FURGONE, ESTRATTA UNA PERSONA DALLE LAMIERE »

16.26 - mercoledì 8 febbraio 2023

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla A22, al km 107 in direzione nord. Due i mezzi coinvolti nel tamponamento: un camion e un furgone. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente ed ha visto i vigili del fuoco volontari di San Michele all’Adige – allertati alle 13:49 – mettere in sicurezza l’area, stabilizzare il furgone e soprattutto estrarre dalle lamiere una persona rimasta incastrata. Ad operare, in supporto ai volontari di San Michele all’Adige, anche i corpi di Trento, Egna, Bolzano, oltre al soccorso sanitario (118 ed elisoccorso), polizia stradale e ausiliari della viabilità della autostrada A22.

*

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di San Michele all’Adige