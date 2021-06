PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA 2021: « BREVETTI SUI VACCINI, LE RISPOSTE AL SONDAGGIO (61 ESPERTI, DI CUI 37 ECONOMISTI) » (SCHEDE QUESTIONARIO – ITALIANO E INGLESE)

Brevetti sui vaccini e tassazione dei super ricchi, cosa pensano gli economisti del Festival?

È giusto sospendere temporaneamente i brevetti sui vaccini per permettere anche alle nazioni meno sviluppate di accelerare la loro campagna vaccinale? E’ giusto, per far fronte alle conseguenze della pandemia sulla distribuzione del reddito e sul debito pubblico, che i paesi OCSE aumentino la tassazione sui ricchissimi? Sono forse le due questioni più dibattute in questo momento nel mondo. L’organizzazione del Festival le ha poste ai relatori che in questi giorni partecipano alla kermesse di Trento. Hanno risposto al sondaggio 61 persone su 104 interpellate, di cui 37 sono economisti.

Nelle tabelle in allegato le risposte al sondaggio.