APT VALSUGANA (TN) * PRESENTAZIONE STAGIONE ESTIVA 2024: « GLI EVENTI, “TOUR OF THE ALPS” / 17MA TAPPA DEL “GIRO D’ITALIA” / “LAGORAI D’INCANTO” / “FESTE MEDIEVALI” »

19.54 - giovedì 11 aprile 2024

Presentazione della stagione estiva 2024 sul territorio della Valsugana e Lagorai. L’Apt della Valsugana presenta i progetti e gli eventi che si terranno sul territorio nella stagione 2024. Giovedì 11 aprile si è tenuto presso il Lido di San Cristoforo la presentazione relativa alle attività e novità della stagione estiva 2024, prossima al suo inizio. L’invito è stato rivolto a tutti gli operatori sul territorio, insieme ai loro collaboratori, per fornire un quadro generale sulle opportunità che la Valsugana ha da offrire a tutti coloro che scelgono la destinazione per trascorrere le loro vacanze.

Dopo l’iniziale saluto da parte del Presidente di Apt Valsugana, Denis Pasqualin, a intervenire è stato il direttore di Apt, Stefano Ravelli:” l’incontro di oggi è stato voluto per rimarcare l’importanza che ha Apt nel fare rete sul territorio della destinazione; è fondamentale trasmettere agli operatori le opportunità e le novità che saranno presenti sul territorio della Valsugana per questa stagione estiva.” A presidiare l’incontro sono stati proprio i collaboratori dell’azienda per il turismo, che hanno presentato il progetto in tutte le sue sfumature.

La presentazione è iniziata con un quadro generale sul ruolo degli uffici info presenti sul territorio; nell’anno 2023 circa 15.000 utenti si sono rivolti ai nostri uffici per chiedere informazioni; le richieste più frequenti vertevano sulle attrazioni presenti in Valsugana e sui servizi e gli eventi offerti nel periodo di soggiorno dell’ospite. In concomitanza a questo aspetto, è bene ricordare la proposta del ricco programma di attività, organizzato ogni anno, di “Esperienza Valsugana”; un ventaglio con più di 50 attività fruibili ogni giorno suddivise tra benessere, cultura, attività outdoor ed enogastronomia.

Il 2024 è caratterizzato da importanti eventi delle “due ruote” come il “Tour of the Alps” con la Valsugana protagonista nelle ultime due tappe di gara e l’arrivo della 17° tappa del “Giro d’Italia” presso il Passo Brocon. Apt Valsugana partecipa all’organizzazione di queste grandi manifestazioni; importante ricordare anche la rassegna in acustico di “Lagorai d’Incanto” presente nei mesi di giugno e luglio. Sarà possibile effettuare un tuffo nel passato durante l’ultimo fine settimana di luglio grazie alle “Feste Medievali” a Pergine Valsugana, per poi concludere con la “Festa della Zucca” per addolcire l’arrivo dell’autunno.

Tutte queste e, molte altre informazioni, sono raccolte all’interno dei canali di comunicazione di Apt come social media e le newsletter dedicate agli operatori del territorio. Ma la voce di Apt non si fa sentire solo online, ma è presente anche offline con la distribuzione del materiale informativo turistico, con la partecipazione a fiere del settore e con attività di accompagnamento giornalisti.

Durante l’incontro, si ribadisce l’importanza della vocazione sostenibile del territorio: Apt Valsugana, infatti, rinnova di anno in anno la certificazione per il turismo sostenibile secondo i criteri del GSTC, essendo dal 2019 la prima destinazione in Italia ad aver adottato questo standard, con indicatori completamente dedicati al mondo del turismo. Altro passo importante, è stato fatto nel 2023 con la prima certificazione di gruppo dedicata alle strutture ricettive sempre secondo gli standard del GSTC: alcuni albergatori sono stati affiancati per arrivare a questo traguardo per rafforzare e concretizzare il legame con la destinazione.