PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * EUREGIO: « INSTALLATO IL CARTELLO DI BENVENUTO A BORGHETTO DAI TRE PRESIDENTI PLATTER, KOMPATSCHER E FUGATTI »

Euregio, installato il cartello di benvenuto a Borghetto. Nuovo cartello stradale di benvenuto ai confini dell’Euregio. E’ stato installato oggi a Borghetto, al confine fra Trentino e Veneto, dai tre presidenti Platter, Kompatscher e Fugatti.

Da oggi (18 febbraio) un nuovo cartello stradale di benvenuto indica agli automobilisti che stanno entrando nel territorio dell’Euregio Tirolo-Trentino-Alto Adige. Si trova a Borghetto, località posta al confine tra il Veneto, più precisamente la Provincia di Verona, e il Trentino.

Si tratta di uno dei 67 cartelli stradali (41 in Tirolo, 19 in Trentino e 7 in Alto Adige) che, a partire dallo scorso autunno, stanno via via per essere posizionati ai confini dei tre territori dell’Euregio con Lombardia, Veneto, Voralberg, Carinzia, Salisburgo e Baviera. Il nuovo cartello bilingue di benvenuto, che nelle zone ladine è trilingue, è stato inaugurato ufficialmente dai presidenti di Tirolo, Alto Adige e Trentino, ovvero Günther Platter, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti. “Stiamo installando questi cartelli – hanno spiegato – per accogliere la popolazione e i viaggiatori nell’Euregio.

A 100 anni dalla frammentazione del Tirolo vogliamo aumentare la consapevolezza del fatto che i tre territori formano una comunità e lavorano a stretto contatto in uno spirito europeo”.