RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * LUNEDì 11 MAGGIO TRA GLI OSPITI DI NICOLA PORRO: « TERESA BELLANOVA, ANTONIO MISIANI E GUIDO BERTOLASO »

Domani, ‪lunedì 11 maggio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, Nicola Porro, con il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, il viceministro all’Economia Antonio Misiani e l’ex Capo della Protezione civile Guido Bertolaso cercherà di fare un punto sui diversi fronti di emergenza aperti dall’epidemia di Covid-19.

Nel corso della serata, il racconto degli italiani tra problemi, speranze e interrogativi dopo la prima settimana in “Fase 2”: dalle richieste ancora inevase di cassa integrazione in deroga, alle incognite sulle vacanze; dagli usurai che avvicinano i piccoli commercianti in difficoltà, agli annunci disattesi sul prezzo delle mascherine, fino al continuo braccio di ferro tra Governo e Regioni su riaperture e limitazioni.

Una pagina d’approfondimento sarà inoltre dedicata allo scontro tra il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il magistrato antimafia Nino Di Matteo e alla scarcerazione rischio Covid-19 di 376 detenuti per reati di mafia.

Tra gli ospiti della serata anche: il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, Giulio Tremonti, il costituzionalista Alfonso Celotto, l’imprenditore Fabrizio Di Amato, Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Mario Giordano, Federico Rampini, Michele Brambilla, Piero Sansonetti, Carlo Puca, Gaetano Pedullà, Maria Giovanna Maglie e Daniele Capezzone.