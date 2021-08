PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MONDIALI MTB – EUROPEI CICLISMO: DELLADIO, « GLI EVENTI SPORTIVI SU DUE RUOTE CORRONO GRAZIE AI SERVIZI DI TRENTINO DIGITALE »

Gli eventi sportivi su due ruote in Trentino corrono grazie ai servizi di Trentino Digitale. La società pubblica garantisce connettività e servizi digitali ai Mondiali di Mtb e agli Europei di ciclismo.

Trentino Digitale è partner tecnologico dei più importanti eventi sportivi su due ruote organizzati in Trentino nelle prossime settimane: i Campionati del mondo Uci Mtb in Val di Sole (da oggi al 29 agosto) e i Campionati europei di ciclismo su strada (8 – 12 settembre) a Trento.

La società pubblica garantisce agli organizzatori servizi, infrastrutture e connettività: un corollario di soluzioni su cui poggiano i controlli Covid e antidoping, cronometraggi, collegamenti radio e tv, streaming e sala stampa. Il presidente di Trentino Digitale, Carlo Delladio, evidenzia il ruolo e la mission della società: “Trentino Digitale è nata per garantire alla pubblica amministrazione ma anche, e soprattutto, al territorio la crescita digitale. L’innovazione consente ad un territorio di essere più attrattivo e competitivo. Lo sport, così come i grandi eventi, sono uno asset turistici importanti per il Trentino e noi abbiamo l’obbligo di sostenerlo con personale e mezzi”.

Il Trentino, territorio amico dello sport, si prepara in questa fine estate 2021 ad ospitare due eventi sportivi di rilevanza internazionale dedicati alle due ruote.

Da oggi al 29 agosto, la Val di Sole sarà il palcoscenico dello spettacolare Campionato del mondo Uci Mtb. L’edizione 2021 si annuncia da record e vedrà competere in Trentino per la prima volta centinaia di atleti per le maglie iridate di sei diverse discipline.

Dall’8 al 12 settembre il palcoscenico si sposterà a Trento, dove circa 800 atleti – in rappresentanza di 45 nazioni -saranno impegnati nel Campionato europeo di ciclismo su strada.

Trentino Digitale è pronta a mettere a disposizione le migliori tecnologie, i servizi di rete, personale specializzato così da garantire il perfetto svolgimento delle competizioni e la massima visibilità mediatica.

Grazie alla connettività diffusa sul territorio e alla fibra ottica, i tecnici di Trentino Digitale garantiranno le dirette video ai principali network televisivi.

Attraverso il network digitale passeranno anche i segnali che illumineranno i maxischermi distribuiti sul territorio, che proietteranno in diretta le immagini delle gare o gli highlight delle stesse, oltre allo streaming sui principali social network.

I servizi internet e le reti wifi, disponibili in tutte le aree strategiche delle due competizioni, saranno un supporto indispensabile per le molteplici attività che ruotano attorno ad eventi così complessi: l’accredito dei partecipanti, la segreteria organizzativa, l’ufficio stampa, l’attivazione del servizio test Covid o antidoping e il cronometraggio dei tempi delle gare.

“Trentino Digitale – conclude il suo presidente Carlo Delladio – diventa così il cuore tecnologico dei Campionati del mondo di mountain bike in Val di Sole e dei Campionati europei di ciclismo di Trento: talento, competenze, i migliori servizi digitali e infrastrutture all’avanguardia saranno messi in campo per rendere unici questi eventi che garantiranno al Trentino il palcoscenico sportivo internazionale”.

