A.C. TRENTO * CALCIO “ SERIE C”: “ TERZA TRASFERTA E TERZA VITTORIA PER BALDINI, 1-0 AL “MOCCAGATTA” DI ALESSANDRIA “

21.55 - martedì 5 marzo 2024

Terza trasferta e terza vittoria per Baldini: il Trento espugna 1-0 il “Moccagatta” di Alessandria con una rete di Antonio Satriano

Nella trentesima giornata di Serie C Now i Gialloblù battono meritatamente l’Alessandria 1-0 grazie alla rete siglata da Satriano nella ripresa. Sabato 9 marzo alle ore 16.15 appuntamento allo ‘Stadio Briamasco’ contro la Virtus Verona.

Nella trentesima giornata di Serie C Now il Trento s’impone in trasferta per 0-1 contro l’Alessandria. A decidere la sfida, disputata allo Stadio Moccagatta, è la rete, siglata nel secondo tempo, da Antonio Satriano. Cronaca. Mister Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Ferri, Cappelletti, Trainotti e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Sangalli e Giannotti, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Caccavo si muove Puletto come trequartista. Il Trento parte bene e dopo poco più di 10 minuti va vicino alla rete del vantaggio grazie al colpo di testa di Trainotti, bravo a sfruttare la punizione di Puletto. Sono i gialloblù a fare la partita, lasciando alla squadra locale solamente le ripartenze. Alla mezz’ora i trentini si fanno apprezzare nuovamente in fase offensiva, questa volta con la deviazione ravvicinata di Caccavo che termina di poco alla destra di Spurio.

La prima vera occasione dell’Alessandria si concretizza nei minuti finali della prima frazione con il tiro di Mastalli, ben parata da Russo. Termina così con un pareggio a reti bianche la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo i primi a rendersi pericolosi sono gli uomini di Banchini con la conclusione di Nichetti che, complice una deviazione di Sangalli, per poco non trova la gioia della rete. È il preludio di un’altra occasione di marca grigia, questa volta con il tiro di Femia. Il Trento non si scompone e al 75’ trova la meritata rete del vantaggio.

A sbloccare l’incontro è la prima marcatura in maglia gialloblù di Antonio Satriano, bravo a deviare in rete una palla vagante in area di rigore avversaria, conseguente al corner calciato da Puletto. Dieci minuti più tardi ci prova anche Anastasia dalla distanza ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. L’Alessandria prova un attacco finale ma è il Trento, ancora una volta, a rendersi pericoloso con Satriano. Il diagonale, dell’attaccante arrivato a gennaio dall’Heracles Almelo, è però presa da Spurio.

Dopo quattro minuti di recupero la partita termina così con il punteggio di 0-1 in favore del Trento. Gli uomini di Baldini salgono, dunque, con trentotto punti, al tredicesimo posto in graduatoria. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà sabato 9 marzo alle ore 16.15 contro la Virtus Verona allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento.

TABELLINO

U.S. ALESSANDRIA 1912 – A.C. TRENTO 1921 0-1 (0-0)

Reti: 30’st Satriano

ALESSANDRIA (3-5-2): Spurio; Rota, Soler, Cusumano; Ciancio, Mastalli (37’st Gazoul), Nichetti, Femia (25’st Mangni), Nunzella (10’st Rossi); Samele (25’st Laukzemis), Siafa (10’st Sepe). A disposizione: Farroni, Barmaz, Pellitteri, Parrinello, Gega, Pellegrini, Ndir, Busatto, Fiumano. Allenatore: Marco Banchini

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Ferri (17’st Vitturini), Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Di Cosmo, Sangalli, Giannotti (37’st Brevi); Puletto (37’st Spalluto); Italeng (5’st Anastasia), Caccavo (17’st Satriano). A disposizione: Pozzer, Santer, Pasquato, Terrani, Vaglica, Barison. Allenatore: Francesco Baldini

ARBITRO: Valerio Vogliaco di Bari

ASSISTENTI: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Vincenzo Marra di Agropoli

QUARTO UFFICIALE: Mattia Maresca di Napoli

NOTE: pomeriggio piovoso, temperatura attorno ai 14°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 4’pt Mastalli, 39’pt Soler, 44’pt Nunzella, 23’st Rossi, 35’st Satriano. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 550 circa.

INTERVISTE

FRANCESCO BALDINI

“Sono felice per l’importante vittoria ottenuta questo pomeriggio contro l’Alessandria. Alla vigilia questa gara mi preoccupava molto quindi sono contento per com’è finita. Ora, però, non dobbiamo mollare, ma anzi è necessario dare continuità ai risultati. I ragazzi hanno meritato questo successo: nell’ultimo periodo sono cresciuti di personalità e hanno dimostrato un’importante solidità difensiva. Ormai sono quattro gare che non subiamo alcuna rete e, quando non prendi gol, un’azione prima o poi la riesci sempre a concretizzare. La squadra ha avuto coraggio e ha tenuto la linea alta difensiva. Questi ragazzi, giorno dopo giorno, sono cresciuti molto. Ora dobbiamo accelerare e non accontentarci”.



ANTONIO SATRIANO

“Sono davvero felice per il mio primo gol con la maglia del Trento. All’inizio pensavo di essere in fuorigioco ma, per fortuna, non lo ero. Segnare è stata un’emozione forte e che non provavo da molto tempo. È stata una gara difficile ma per fortuna siamo riusciti ad ottenere i tre punti. A Trento mi sto trovando bene, siamo una grande squadra. Lavoriamo duramente per raggiungere il nostro obiettivo. Ora dobbiamo trovare la continuità che sino ad ora ci è mancata”.



Foto: Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)