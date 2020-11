PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI DI VENERDì 6/11 / OGGI 261 CASI POSITIVI, 243 RICOVERI ED OLTRE 3.500 TAMPONI »

Coronavirus: 261 casi positivi, 243 ricoveri, oltre 3.500 tamponi. Sono 261 i nuovi casi positivi rilevati oggi dal rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi 158 presentano sintomi: più in dettaglio 125 sono classificati come pauci sintomatici e vengono seguiti a domicilio.

Da rilevare inoltre la sempre significativa incidenza di contagi fra gli ultrasettantenni che oggi sono 59. Ci sono anche contagiati in tenera età: 1 bimbo sotto i 2 anni e 2 con meno di 5 anni. Sempre nell’ambito dei minori si registrano 27 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e gli approfondimenti in corso diranno se sarà necessario porre in isolamento le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 279).

Più pesante il dato sulle vittime (5 decessi) ed anche i ricoveri sono aumentati portandosi a quota 243, di cui 17 in rianimazione.

Prosegue con grande intensità il lavoro dei sanitari per intercettare la presenza del virus: ieri sono stati analizzati 3.583 tamponi, di cui 1.406 e 2.177 alla Fem.

Complessivamente, dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 304.662 test molecolari